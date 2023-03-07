إنجاز الدورة التدريبية الأولى لتطوير أسواق المال في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفعيلاً لمذكرة التعاون الموقعة بين هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي، اختتمت في مقر الهيئة بدبي أعمال «الدورة التدريبية الأولى لتطوير أسواق المال» التي شارك فيها أعضاء لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي. تمثل الدورة باكورة مبادرات التعاون بين الهيئة والمركز، وكانت فعالياتها قد انطلقت بحضور د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة وفيصل يوسف بن سلطين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.

وفي ختام الدورة، كرم محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وعبد الله غافر رئيس اللجنة وخليفة رباع الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي المشاركين في الدورة حيث تم تسليمهم شهادة إنجاز البرنامج.

وذكرت د. مريم السويدي في كلمة الافتتاح أن الدورة التدريبية أقيمت في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بتعزيز المبادرات والجهود الرامية إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية، ومن بينها الجهات المعنية بالإشراف على الشركات المُساهِّمة وتعامُلات الأوراق المالية والسلع والأدوات المالية المُعتمدة المُدرجة بالأسواق المحلية. وأشادت بالدعم الذي قدمه مجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد علي الشرفاء لتنظيم فعاليات الدورة التدريبية وغيرها من البرامج والأنشطة التي من شأنها أن تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المستثمرين بالدولة.

شارك في الدورة- التي عقدت على مدار 4 أيام بمقر الهيئة بدبي- 12 منتسباً من أعضاء لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي يمثلون خمس جهات هي: مركز دبي للأمن الاقتصادي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسوق دبي المالي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومركز دبي للسلع المتعددة.

وتضمن برنامج الدورة 8 جلسات تناولت عدداً من المحاور ذات الصلة باختصاصات عمل الهيئة، من بينها التشريعات المُنظمة لسوق الأوراق المالية، وإجراءات الترخيص وتطبيقات الحوكمة والإفصاح والجوانب المتعلقة بالرقابة والتنفيذ، والرقابة على كل من الخدمات المالية وإدارة الاستثمار وعلى الشركات المدرجة والصناديق، إلى جانب مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة على وسطاء أسواق رأس المال، وخطوات التفتيش الدوري، والمواضيع المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز