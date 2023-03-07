2.4 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» 2022

المصدر: دبي - البيان

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نشرت «ماجد الفطيم»؛ الشركة العاملة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس، نتائجها التشغيلية والمالية المدققة لعام 2022. وحققت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 12% إلى 36,3 مليار درهم. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 4% إلى 4,1 مليارات درهم. وبلغت الأرباح الصافية 2,4 مليار درهم بنسبة انخفاض 2% مقارنة بالعام الماضي، كما حافظت على ميزانية عمومية متينة بإجمالي أصول تقدر قيمتها بنحو 66 مليار درهم بزيادة 9% على أساس سنوي. واستقر صافي الدين عند 14,2 مليار درهم.

وتخطط الشركة لتنفيذ مزيد من التوسعات في الأسواق التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية كالسوق المصرية والسعودية وكذلك دولة الإمارات، مستفيدة من عودة ثقة العملاء.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «نجحت «ماجد الفطيم» في تسجيل معدلات نمو قوية خلال عام 2022، على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم. ويعود الفضل في ذلك إلى تنوع محفظة أعمال الشركة، كما استفدنا بصورة كبيرة من الحيوية والمرونة التي يتسم بها الاقتصاد في دولة الإمارات. وقد أسهم نشاط محفظة أعمالنا العقارية في خفض الآثار السلبية لتلك التحديات من خلال تقديم أداء متميز، حيث أسهم نشاط محفظة العقارات بنسبة 74% من إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين».

«العقارية»

وحققت ماجد الفطيم العقارية زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 43% إلى 5,8 مليارات درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 16% ووصلت إلى 3 مليارات درهم، مدفوعة بالأداء القوي لأنشطة الفنادق والمجتمعات والعودة القوية للعملاء لزيارة مراكز التسوق، والتي عزز زخمها، افتتاح سيتي سنتر الزاهية في الشارقة ومول عُمان في مسقط خلال عام 2021، وارتفاع إقبال المتسوقين على زيارة مراكز التسوق بنسبة 16% لتصل إلى 212 مليون زائر، وارتفاع مبيعات المستأجرين بنسبة 11% على أساس سنوي. وارتفعت إيرادات محفظة الفنادق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» بنسبة 48% لتصل إلى 671 مليون درهم، مدفوعة بفعاليات مثل إكسبو 2022 دبي، وزيادة الطلب من المملكة العربية السعودية خلال موسم العطلات، وكأس العالم في دولة قطر. وارتفع معدل الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة ومعدلات الإشغال بنسبة 50% و 14% على الترتيب.

«التجزئة»

وسجلت مبيعات ماجد الفطيم للتجزئة زيادة بنسبة 7% في الإيرادات إلى 28 مليار درهم للعام 2022، مدفوعة بعودة ثقة العملاء، ورفع الإجراءات الصحية الاحترازية على مستوى العالم، وعودة أنشطة السفر والسياحة في الدول التي تعمل فيها شركة «ماجد الفطيم». وسجلت الشركة انخفاضاً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 14% إلى 1,2 مليار درهم.

الترفيه والسينما

سجلت شركة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما زيادة في الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 1,6 مليار درهم. وارتفاعاً في الأرباح بنسبة 68% قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 126 مليون درهم.

وحققت ماجد الفطيم للأزياء «أسلوب الحياة» زيادة في الإيرادات بلغت 801 مليون درهم بنسبة زيادة 38% على أساس سنوي، مدفوعة بأداء قوي من جميع علاماتها التجارية. وحققت الشركات التابعة لها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين نمواً بنسبة 317% إلى 25 مليون درهم.

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