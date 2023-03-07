وفد من مديري شركات ناشئة برازيلية يزور الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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نظَّمت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، زيارة وفدٍ شمل المديرين التنفيذيين لسبع شركات ناشئة برازيلية إلى دولة الإمارات، بهدف استكشاف الفرص المتنوعة التي تحملها الأسواق لإطلاق حلولهم. وشارك المديرون التنفيذيون في عدد من جلسات التدريب، وزاروا مجموعةً من مراكز الابتكار والمناطق الحرة المتخصصة بالشركات التكنولوجية، كما عقدوا اجتماعاتٍ مع ممثلين دبلوماسيين برازيليين في دولة الإمارات. وشهدت الزيارة تنظيم فعاليات لطرح الحلول التي عملت الشركات الناشئة على تطويرها، واستعراض خصائصها وإمكاناتها أمام الشركاء المحتملين، الذين من شأنهم تسهيل إطلاق أعمالهم في الأسواق العربية.

وقالت كارين ميزوتا، منظمة المهمة ورئيسة حاضنة الأعمال «CCAB Lab»، في الغرفة: حملت الزيارة فرصاً متعددة للشركات الناشئة المشاركة، إذ اطلع أعضاء الوفد على المجالات المتنوعة التي تُعنى بها مراكز الابتكار، ودراسة جدوى إطلاق منتجاتهم في الأسواق. وتضمّن الوفد مديرين من شركة كويل للتكنولوجيا الخضراء، وإيزي هاش للتكنولوجيا المالية، وفينيل جروب للتكنولوجيا الزراعية، وأوربيتال للتحول الرقمي، وشركة يودز العقارية، وسيلفا شوتز القانونية لخدمات لشركات التكنولوجيا العابرة للحدود، ومجمع إيتايبو للتكنولوجيا.

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