«كيو القابضة» و«مجموعة أورا» تطوران مدينة ذكية في غنتوت

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت مجموعة «كيو القابضة» اتفاقية شراكة مع مجموعة «أورا» للتطوير العقاري، تتولى فيه الأخيرة تطوير مدينة متكاملة في منطقة غنتوت على مساحة تصل إلى 20 مليون متر مربع.

وأكد عبدالله محمد بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة «كيو القابضة» أهمية اتفاقية الشراكة في دعم الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وتشجيع الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين لتمهيد الطريق نحو الاستدامة لتصبح بذلك هذه المدينة فرصة استثمارية فريدة من نوعها. وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لـ«كيو القابضة»: إن المشروع الجديد يأتي في إطار الخطط الطموحة التي وضعتها «كيو» للتوسع وزيادة الاستثمار في السوق العقاري في الدولة، وهو يشكل إضافة نوعية مهمة لمحفظة استثماراتها في هذا القطاع، وإضافة مهمة للقطاع العقاري في أبوظبي. وترتكز الرؤية المستقبلية لتطوير منطقة غنتوت على إقامة مدينة متكاملة، مستدامة، عالمية المستوى توفر للمجتمع بكل أطيافه الخدمات السكنية والفندقية والثقافية والتجارية والرياضية والترفيهية. وذلك لخلق نسيج مجتمعي مستدام معتمداً على الطاقة المتجددة ومتواكباً مع التطور التكنولوجي للمدن الذكية في بيئة خضراء ومستدامة. وقال نجيب ساويرس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «أورا» للتطوير العقاري: «سعداء جداً بالتعاون مع مؤسسة رائدة كمجموعة «كيو القابضة» في هذا المشروع الذي يُشكل أهم مشروع لنا في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز