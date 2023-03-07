«دبي التجاري» يعيّن خالد الحمادي مديراً عاماً للخدمات المصرفية للأفراد

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك دبي التجاري، تعيين خالد الحمادي مديراً عاماً لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد. وسيكون الحمادي مسؤولاً عن إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة، وقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما سيعمل على تطوير منتجات جديدة لقطاع الأفراد وتحسين العمليات والتقنيات لتعزيز تجربة العملاء.

وخالد الحمادي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الخدمات المصرفية للأفراد. وكان انضم إلى بنك دبي التجاري في العام 2015 كرئيس للمبيعات والتوزيع، بعد أن شغل سابقاً العديد من المناصب الإدارية العليا في بنك أبوظبي الأول وبنك HSBC في الإمارات بما في ذلك رئاسة شبكة الفروع.

وقال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري: «يتمتع خالد الحمادي بإدارة قيادية بارعة وخبرة واسعة في القطاع المصرفي، ويأتي تعيينه مديراً عاماً للخدمات المصرفية للأفراد كجزء من التزامنا المستمر بتطوير وتعزيز أفضل المواهب الإماراتية. ونحن على ثقة من أن خبرته ورؤيته سيعززان توجهاتنا الاستراتيجية، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز نهجنا المرتكز على العميل. وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: نحن على يقين بأن تعيين خالد الحمادي سيسرع من تنفيذ استراتيجيتنا لتوفير خدمات مصرفية سلسة وفعالة لعملائنا، وعلى مدار الساعة عبر جميع القنوات».

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