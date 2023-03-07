«علي بابا كلاود» تتعاون مع «دبي القابضة» لتحديث مركز البيانات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «علي بابا كلاود»؛ الشركة المسؤولة عن التكنولوجيا الرقمية والذكاء في مجموعة علي بابا، أمس، تعاونها مع «دبي القابضة»؛ الشركة الاستثمارية العالمية متنوعة الأنشطة، التي تَجمعهما شراكة طويلة الأمد ضمن مركز البيانات التابع لــ «علي بابا كلاود» في دبي، بهدف تحديث المنشأة والارتقاء بها.

وسيتم تزويد المنشأة بأحدث بنية تحتية سحابية مع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للتحليل وقواعد البيانات وحلول الصناعة وخدمات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد العملاء بأفضل الحلول الرقمية الممكنة خلال رحلة التحوّل الرقمي الخاصة بهم.

وستوفّر «علي بابا كلاود» من خلال مركز البيانات الذي تم تحديثه، سلسلة من منتجات البنية التحتية المثبَتة، مثل خدمة الجيل السادس للحوسبة المرنة وأحدث جيل من خدمة التخزين المرن التي توفر قدرة حوسبة أعلى بشكل ملحوظ مع نطاق أعلى وزمن وصول أقل وأداء محسّن. وجاء الإعلان خلال قمة «يوم علي بابا كلاود دبي»، بحضور بوريس روسافوف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، دبي القابضة، ودانييل جيانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في Alibaba Cloud Intelligence.

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