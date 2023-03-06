10 مليارات درهم أرباح &e لعام 2022 بنمو 7.4%

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت &e اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للعام 2022، حيث سجلت نموًا قياسيًا في صافي الأرباح الموحدة بنسبة 7.4٪ لتصل إلى 10.0 مليار درهم إماراتي.

ارتفعت إيرادات المجموعة الموحدة في السنة المالية 2022 إلى 52.4 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي بنسبة 4.7٪، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، مدعومة بالتحول الناجح الذي خاضته المجموعة، والتوسع ضمن ركائز الأعمال الجديدة وضمان تعددية مصادر الإيرادات.

وارتفعت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2022 إلى 26.2 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي بنسبة 3.7 في المائة، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 50 في المائة، مما يعكس الربحية القوية للعمليات في &e.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، سجلت اتصالات من &e نموًا ملحوظًا في عام 2022، حيث وصل عدد المشتركين إلى 13.8 مليون مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبزيادة قدرها 8.8 في المائة عن عام 2021، ليبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة 163 مليون، بزيادة سنوية قدرها 2.5 في المائة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 0.40 درهمًا إماراتياً للسهم الواحد، والتي تمثل إجمالي أرباح موزعة عن السنة المالية 2022 بقيمة 0.80 درهمًا إماراتيًا للسهم الواحد.

وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات سنويًا بنسبة 4.7 % كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء سنويًا بنسبة 3.7%



&e مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية

إن النمو القياسي الذي حققته e& لعام 2022، يؤكد على نجاح رحلة تحولها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية، ويعكس الرؤية الطموحة لقيادة المجموعة في تشكيل منظومة متكاملة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيّف والبقاء في الصدارة من خلال تقديم خدمات وحلول رقمية وتكنولوجية مبتكرة ومتكاملة لعملائها.

وحققت المجموعة تقدمًا كبيرًا منطلقة من إرثٍ ثريٍّ، لتقود نجاحات متتالية عبر رحلة التحول والتوسع عبر ركائز أعمال جديدة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين العمليات، مما ساهم في تعزيز مكانتها كمجموعة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والاستثمار، وتحقيق النمو وبناء المرونة والكفاءة في عملياتها لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

وعززت المجموعة شراكاتها إقليميًا وعالميًا لتقديم حلول رقمية وخدمات تكنولوجية عالية القيمة، تلبي الاحتياجات المتطورة للمجتمعات والأسواق المختلفة التي تعمل بها، وتساهم في تمكين المجتمعات رقميًا.

إن تركيز &e في عام 2022 على خلق فرص جديدة للنمو وتسريع رحلتها الابتكارية، ساهم في دعم النتائج المالية القوية التي حققتها، لا سيما من خلال الاستفادة من إمكانياتها في توفير أحدث التقنيات والحلول الرقمية مثل خدمات الجيل الخامس الــ 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما عزز من مكانتها في قيادة المستقبل الرقمي.

ثقة 163 مليون مشترك ترسم طريق النجاح

وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية لعام 2022، قال رئيس مجلس إدارة e& جاسم محمد بوعتابه الزعابي، " تعد النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها &e، بإيرادات موحدة بلغت 52.4 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح بقيمة 10.0 مليار درهم إماراتي في عام 2022، دليلًا قويًا على نجاح استراتيجيتنا في التحول إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية، تسعى للمساهمة بشكل قوي في تطوير الأجيال القادمة من الاتصالات ووضع بصمة حقيقية في ابتكار الحلول التكنولوجية المتطورة".

وأضاف الزعابي "تحرص المجموعة منذ بدء رحلتها للتحول إلى مجموعة تكنولوجية، على تنويع أعمالها ومصادر الدخل لديها عبر محاور الأعمال المتكاملة التي أسستها، وذلك من خلال التوسع إلى قطاعات جديدة وتقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة، والتركيز على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الرقمية لتقديم أحدث الحلول والخدمات للعملاء في مختلف الأسواق التي تعمل بها".

وتابع معاليه:" يظل التزامنا بخدمة عملائنا وإضافة القيمة المستدامة للمساهمين في صلب أولوياتنا، وأساس أعمالنا كمجموعة تكنولوجية رائدة عالميًا، ونسعى دائمًا من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي نخدمها، مدعومين بنتائجنا المتميزة خلال عام 2022 التي أحرزناها بفضل العمل الجاد والمتفاني لفريق الإدارة والموظفين، الذين قاموا ببذل جهود مضاعفة لترسيخ المكانة الإقليمية والعالمية للمجموعة ، كواحدة من أكثر العلامات التجارية موثوقية وتأثيرًا في القطاعات الحيوية، للمساهمة في تحقيق النمو المستدام للمجتمعات".

واختتم رئيس مجلس الإدارة قوله: " أتوجه بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رؤيتها الملهمة لنا خلال رحلتنا المتواصلة في الانتقال من نجاح إلى آخر، وتحقيق تحول رقمي أكثر شمولًا، وقيادة قدرات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يمكننا من المساهمة في بناء مستقبل رقمي يعمل على تمكين ودعم المجتمعات ويعزز من رفاهيتها".

مجموعة &e تلتزم بالابتكار

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ e& حاتم دويدار، "كان عام 2022 استثنائيا لـ e&، في ظل تحولها إلى مجموعة عالمية للتكنولوجيا والاستثمار تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً، ومع ذلك حققنا أداءًا قويًا في عملياتنا محليًا ودوليًا، ونتائجًا ملموسة بالرغم من التحديات العالمية الراهنة، وهو ما يؤكد مكانتنا القوية في الأسواق العالمية التي تتسم بسرعة التطور وشدة التنافسية".

وأشار حاتم دويدار إلى أن نتائج العام الماضي تعد نتائجًا قياسية لكونها تحققت في ظل عام استثنائي شهد العديد من المتغيرات في مقدمتها تحوّلنا إلى &e بتغيير كامل للعلامة التجارية، بجانب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلا عن آثار تداعيات جائحة كورونا التي لا تزال ممتدة في بعض الأسواق، وهي التحديات التي قابلناها بتحوط ومرونة شديدة ورؤية مستقبلية أهّلتنا للحفاظ على النمو وتحقيق نتائج أعمال قياسية".

وتابع قائلاً: " نجحت المجموعة عبر شركاتها التابعة التي تنتشر في 16 سوقًا من تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد مع تحقيق أعلى قيمة مضافة من الحلول والخدمات المبتكرة التي تقدمها للمؤسسات، مما جعلنا الاختيار الأول للعملاء في جميع الأسواق التي نعمل بها، لاسيما وأن المجموعة تعمل دائمًا على توظيف خبراتها وقدراتها الرقمية لتمكينهم بأفضل شكل ممكن".

وأضاف دويدار: "تمتلك &e رؤية واضحة واستراتيجية ترتكز على قدرات وخبرات مكتسبة تؤهلها لتكون شريكًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي، على أن يتحقق ذلك بالبحث والتطوير والابتكار في كل ما هو جديد ليمثل قيمة مضافة للأفراد والمجتمعات، وهو ما يمكن تحقيقه بالتكامل وتعزيز الشراكات مع قادة ورواد القطاعات التكنولوجية في العالم، لذلك شكّلت عمليات الدمج والاستحواذ لـ e& جزءًا مهمًا من استراتيجيتها للحفاظ على النمو، وتوسيع نطاقها الجغرافي، وتعزيز العائدات، ودفع مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية".

واختتم دويدار:" نفخر بالنجاحات التي تحققها المجموعة بجهود فرق عمل تضم مزيجًا بين الخبرات العالمية والمحلية والكوادر البشرية الشابة التي تسعى لوضع بصمة حقيقية في المستقبل، كما نعتز بالدعم الكبير الذي نحظى به من القيادة الرشيدة التي مهدت لنا الطريق نحو مستقبل رقمي أفضل".

أبرز التطورات خلال العام 2022:

&e حققت المجموعة العديد من الخطوات خلال العام 2022، من ضمنها الاستحواذ على 11٪ من أسهم مجموعة فودافون العالمية (Vodafone Group Plc)، والتي زادتها لاحقًا إلى 14% في فبراير 2023.

كما حصلت المجموعة على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقًا لتقرير Brand Finance Global 500.

وعقدت e& سلسلة من الشراكات الاستراتيجية، مثل توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات مع شركة أريكسون لبناء شبكات مستقبلية أكثر استدامة، كما دخلت مرحلة جديدة من التعاون عبر شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت (Microsoft) لدفع الابتكار والتحول الرقمي. وحرصت المجموعة على استكشاف إمكانيات التكنولوجيا الحديثة من خلال الشراكة مع Meta واكتشاف تجارب الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) لدعم مشاريع الاتصالات الرقمية الخاصة بها.

كما عقدت&e شراكة مع كل من هيئة أبوظبي الرقمية (ADDA) وترند مايكرو Trend Micro)) لإطلاق "العين السيبرانية" ((Cyber Eye، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني للهيئات الحكومية.

وحصلت المجموعة على تصنيف مجلة فوربس كأحد" أفضل أماكن للعمل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، من خلال التركيز على تدريب وتطوير المواهب، إلى جانب نجاحها في تخريج الدفعة الرابعة من برنامج "خريجي الذكاء الاصطناعي" من الجيل القادم من قادة وخبراء العالم الرقمي.

وأكدت المجموعة حرصها على الاستدامة في عملياتها عبر الإعلان عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي في عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030، لتسريع جهود العمل المناخي ودعم استراتيجية الدولة للحياد المناخي. وانضمت كأول شركة من القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مشروع المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي (UICCA)، بالإضافة إلى إطلاق تحدي الاستدامة "FutureNow" بهدف توسيع نطاق العمل مع الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، لتكون جزءًا من تطوير حلول مستدامة ومبتكرة.

&e إنترناشونال

قدمت e& إنترناشونال، أداءً قويًا في كافة الأسواق التي تعمل بها، حيث نمت إيراداتها على أساس سنوي في كل من مصر وباكستان حسب العملات المحلية لكلا الدولتين، وطورت تجربة عملائها وإضافة قيمة ملموسة لهم، لتحقق المركز الأول من حيث نقاط الترويج NPS في معظم أسواقها.

كما أطلقت برنامج الشراكات "e& Partner Networks" لفتح الباب أمام مشغلي الاتصالات الإقليميين والمحليين لتحقيق نمو مستدام من خلال أفضل الممارسات للارتقاء بتجربة العملاء. وكجزء من البرنامج، تم توقيع أول مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات التونسية لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات.

وعملت e& إنترناشونال، على توسيع نطاق الأعمال عبر شراكات مختلفة مثل شراكتها مع شركة التأمين العملاقة AIG))، لتوفير خدمات تأمين رقمية فريدة عبر أسواق e&، وتعزيز نطاق التكنولوجيا المالية من خلال الشراكة مع MoneyGram الرائدة عالميًا لتطوير نظام الدفع الرقمي.

وأنشأتe& إنترناشونال مركز امتياز لتحليل البيانات المتقدمة، لتوفير إمكانية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات باستخدام أحدث تقنيات التعلم الآلي وحلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

وأعلنت شركة اتصالات مصر عن هويتها التجارية المحدثة تحت اسم "اتصالات من e& " للاحتفال بـ 15 عامًا من النجاح في الأسواق المصرية، كما أطلقت شركة تمويل متناهي الصغر "إرادة" بالتعاون مع الصندوق السيادي في مصر، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا المالية وزيادة الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

ونفذت إطلاقًا مبتكرًا لـمحفظة Mobily Pay في المملكة العربية السعودية، لتقديم خدمات مالية مخصصة للهاتف المحمول مع مجموعة من الخدمات مثل التحويلات المالية الدولية والبطاقات مسبقة الدفع والمدفوعات (بما في ذلك دفع فواتير "سداد").

ونجحت شركة الاتصالات الباكستانيةPTCL ، في إطلاق (AirPON)، كحل مبتكر لنقل شبكة الألياف الضوئية إلى المنزل بأعلى المعايير العالمية، وأطلقت منصة البث المباشر عبر الإنترنت OTT الجديدة "SHOQ" بالتعاون مع evision، لترسيخ ريادتها في الوسائط الإعلامية والمحتوى الترفيهي عالي الجودة. ووقعت أيضًا شراكة إستراتيجية مع Vodafone لتوفير منتجات وخدمات إنترنت الأشياء للهيئات الحكومية والشركات الكبيرة في باكستان.

وحصلت شركة Ufone، وهي شركة تابعة لشركة الاتصالات الباكستانيةPTCL، إحدى شركات مجموعة &e، على المركز الأول في مجال شبكة الصوت والبيانات من قبل هيئة الاتصالات الباكستانية، كما تم اختيارها أيضًا كمزود رائد لخدمات شبكة 4G، بالإضافة إلى حصولها على جائزة "النجم الصاعد العالمي" في باكستان ضمن جوائز OpenSignal العالمية.

وحصلت (ماروك تيليكوم) في المملكة المغربية، على جائزة أفضل تجربة إنترنت في البلاد عبر تحقيق الوصول إلى أعلى سرعة في التحميل والتنزيل، وفق تقرير شركة (Open Signal). بينما قامت MT Group في القارة الإفريقية، بتوسيع شبكات 4Gو FTTH لزيادة معدلات نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل، وتغطية الشبكات عبر شركاتها الفرعية.

اتصالات من e&،

شهدت اتصالات من e& خطوات كبيرة في تحولها لواحدة من أكثر الشركات ابتكارًا وتنافسية من خلال العديد من الإنجازات الاستراتيجية في عام 2022، بما في ذلك حصولها على لقب أقوى علامة تجارية للاتصالات في كافة الفئات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتصنيفها ضمن أقوى 3 علامات تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، وفق تقرير Brand Finance Global 500.

واستحوذت الشركة بالكامل على تطبيق elGrocer، لتعزيز خدمات تطبيق Smiles، إلى جانب إطلاق منصة easy insurance الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة تأمين مبتكرة تقدم خدمات رقمية للتأمين على السيارات والتأمين الصحي والتأمين على السفر، وإطلاق تطبيق «GoChat Messenger» المتكامل والذي يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مجانًا.

ومن أبرز الشراكات التي عقدتها اتصالات من e&، الشراكة مع Amazon لتقديم أجهزة eero وecho لأول مرة في دولة الإمارات، وتوسيع التعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لمواكبة الطلب المتزايد من جانب الشركات على الحلول والخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات، وإطلاق أول نظام عالمي شامل لتقنيات الصوت عبر الشبكات اللاسلكية الجديدة (VoNR) بالتعاون مع رواد الصناعة من الموردين وأطلقت الشركة خدمة "Business Pro" الجديدة كليًا لتلبية الاحتياجات الرقمية للأعمال والشركات، بالإضافة إلى إطلاق خدمات اتصال إنترنت محدثة ومخصصة مثل "الإنترنت الرقمي" و"الإنترنت الرقمي المميز" لدعم قطاع الأعمال.

ونجحت اتصالات من e& في إطلاق أول شبكة خاصة من الجيل الخامس (5G) في المنطقة، مما يمثل علامة فارقة في رحلتها نحو توفير حلول اتصال سلسة للعملاء، وكذلك تقديم أول حلول مراقبة متصلة بشبكة الجيل الخامس 5G.

وحظيت تقنية السيارات المتصلة بالشبكة، التي توفرها اتصالات من e&، باهتمام كبير في قطاع صناعة السيارات، حيث وقعت الشركة عدة اتفاقيات مع أهم الشركات في هذا المجال، مما يؤكد على التزام الشركة بتقديم أفضل حلول الاتصال لكافة القطاعات، ودفع التقدم والابتكار وتوسيع نفوذها في الأسواق الجديدة.

وكشفت الشركة عن عالم &e الافتراضي عبر ميتافيرس e& universe ضمن جدول أعمال جيتكس جلوبال 2022، إلى جانب التعاون مع سوق أبوظبي العالمي ADGM)) لتمكين الشركات الناشئة والأعمال رقميًا. وأطلقت الشركة منصة GoWell الرقمية، وهي أول منصة تعتمد على نظام المكافآت لتعزيز اللياقة والصحة البدنية للأفراد، بالإضافة إلى التعاون مع ريسبونس بلس القابضة (RPM) لربط سيارات الإسعاف بشبكة الجيل الخامس 5G، بهدف المساهمة في دعم قطاع الخدمات الطبية.

وعملت اتصالات من &e على دعم كافة الفئات المجتمعية ضمن أعمالها للمساهمة في جهود التنمية الوطنية، مثل توفير عروض حصرية لكبار المواطنين من حاملي بطاقة "ذخر" أو "بركتنا"، للاستفادة بنسبة تصل إلى 60 بالمائة على أربع باقات "Freedom" للدفع الآجل، كما تعاون تطبيق Smiles التابع للشركة، مع مبادرة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI) لدعم حملة "المليون وجبة" العالمية خلال شهر رمضان المبارك.

وشكلت الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (ETCC) للمشاركة في مبادرة "نافس"، خطوة هامة في تطوير المواهب الإماراتية شملت توظيف أكثر من 500 متخصص إماراتي في مجال البيع بالتجزئة، وخدمة العملاء، وتكنولوجيا المعلومات على مدار خمس سنوات.

&e الحياة،

واستحوذت منصة المحتوى الترفيهي evision، التابعة لشركة &e الحياة، على حصة الأغلبية بنسبة 57 بالمائة من Starzplay Arabia، المنصة الرائدة في تقديم خدمات البث المسجل (فيديو) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تحالفها مع شركة ADQ القابضة.

ولتعزيز محفظة أعمالها وتوفير المزيد من الخيارات الترفيهية لتلبية تطلعات عملائها، حصلت evision على حقوق البث الحصرية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، وبطولة كأس آسيا ICC T20 و"دي بي وورلد" (DP World) للكريكت، وكأس العالم T20 على قناة CricLife MAX في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعززت evision محتواها للمشتركين عبر إضافة العديد من الباقات والخيارات، مثل برامج "الأنمي" المصورة، ومجموعة من البرامج والمحتويات التلفزيونية المميزة باللغات الكورية، والفرنسية، والإسبانية، وأطلقت قناة أفلام باللغات الثلاثة لمنطقة جنوب الهند "Emasala Simply South" بالشراكة مع Simply South، أكبر منصة بث عبر الإنترنت.

وعملت على تطوير المحفظة الإلكترونية وإعادة إطلاقها تحت اسم e& money، ذراع التكنولوجيا المالية لشركة e& الحياة، كشركة رائدة وسوق للتطبيقات المالية المتكاملة، مما ساهم في حصولها على جائزة أفضل محفظة في المنطقة، من قبل MENA Fintech Association بفضل خدماتها المميزة التي تثري تجربة العملاء.

&e المؤسسات،

نجحت &e المؤسسات في تحقيق إضافة قيمة استثنائية لعملائها، من خلال مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، مثل شراكتها مع مجموعة G42 لإنشاء أكبر مركز بيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط ((Khazna، لدعم تأسيس نظام رقمي متكامل، وكذلك تنفيذ مشروع مشترك مع "بيسبين جلوبال - Bespin Global"، لبناء أكبر مزود خدمات احترافية ومُدارة عبر السحابة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان، مع الاستثمار في شركة Bespin Global القابضة.

كما أتمت الشركة عملية الاستحواذ الكامل على SmartWorld، وتم اطلاقها تحت اسم (e& enterprise IoT & AI) المتخصصة في خدمات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

ونجحت في مجال الذكاء الاصطناعي في التحالف الاستراتيجي لمدة ثلاث سنوات مع DataRobot، منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة، وذلك لإطلاق الذكاء الاصطناعي المؤسسي كخدمةAlaas) ) لدعم التحول الرقمي للشركات الحكومية والخاصة. وأطلقت &e المؤسسات أول مركز تميز في مجال الذكاء الاصطناعي (AI CoE) في المنطقة بالتعاون مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف زيادة التعاون بين الشركات والحكومات والمستثمرين والشركات الناشئة.

ولتعزيز قدرة الشركات على تقديم تجارب عملاء متفوقة، قامت الشركة بإطلاق "إنغيج إكس"engageX-، منصة الاتصال المتطورة كخدمة (CPaaS) لتوفير "تجربة المستخدم النهائي" بطريقة سلسة مع قنوات اتصال متعددة. واستمرت الشركة في عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مثل تعاونها مع شركة NICE العالمية الرائدة لتوفير منصة CXone السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوسعت في قدراتها في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق "هلب أي جي" ذراع الأمن السيبراني لشركة e& المؤسسات، مركزًا متطورًا لعمليات الأمن السيبراني CSOC في مدينة الرياض.

وتوجت أعمال وإنجازات e& المؤسسات بحصولها على شهادة تكريم من قبل IDC MarketScape كشركة رائدة في استشارات إنترنت الأشياء وخدمات تكامل الأنظمة.

&e الاستثمار

وضعت &e الاستثمار استراتيجية واضحة للتركيز على الاستثمار في الابتكار والمواهب على المدى الطويل، وأعلنت عن صندوقها بقيمة 250 مليون دولار لرأس المال الاستثماري (VC)، واستثمرت استراتيجيًا في VUZ، وهو تطبيق اجتماعي رائد، بالإضافة إلى تمويل Lablabee، وهي شركة تقنية ناشئة تعمل على تطوير أول منصة مخبرية عملية في العالم لسحابة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي شكلت أبرز الإنجازات الهامة خلال عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز