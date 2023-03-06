مؤتمر في دبي يستهدف استقطاب الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت بنجاح أعمال المؤتمر الاماراتي- الأفريقي بدورته الخامسة، والذي أقيم في فندق كارلتون تاور بدبي، ويستهدف المؤتمر استقطاب الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات من جهة والدول الأفريقية من جهة أخرى.

وشهد المؤتمر حضور الشيخ محمد بن خالد القاسمي، والشيخة هند بنت عبد العزيز القاسمي، وعوض بن محمد بن الشيخ مجرن، وديابي فيكبا سفير دولة ساحل العاج في دولة الإمارات والأميرة نانا ابرافي كوتو كيريما من غانا، وسيدة الأعمال مدام يابا جريس، ورجل الأعمال كارا موكو أبو بكر من ساحل العاج، وليندا بينالال صاحبة شركة LBM منظمة المؤتمر، ومجموعة من رجال الأعمال من الإمارات وأفريقيا.

وأكدت الشيخة هند القاسمي أن الإمارات بلد التسامح جذب العديد من الدول والجنسيات والثقافات إليها، وأصبحت تشكل قلب العالم، فهي التي تفتح ذراعيها وتحتضن الجميع.

من جهته قال عوض بن محمد: «نحن موجودون في هذا المؤتمر لتقديم كل التسهيلات للقادمين من الدول الأفريقية بغرض الاستثمار في دبي ودولة الإمارات، كما نسعى لزيارة العديد من الدول الأفريقية للبحث عن فرص الاستثمار في قارة أفريقيا الغنية.

وقالت ليندا بينالال صاحبة شركة LBM: أنشأت LMB لخدمات إدارة المشاريع بالشراكة مع STAR GROUP INTER (ساحل العاج)، وقامت منذ سنوات عدة بزيارات لدول أفريقية مختلفة لخلق فرض استثمارية جديدة بين تلك الدول من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، وتسعى الشركة لتعزيز التعاون مع المدراء التنفيذيين في الدول الأفريقية والشركات والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأفريقية، من خلال خلق فرص استثمارية ومد جسور التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والطبية والتكنولوجية وغيره.

وتضيف ليندا: من خلال حدثنا مؤتمر أفريقيا- الإمارات نجمع العديد من الجهات الفاعلة في مجال التنمية من مختلف القطاعات والبلدان في المسرح نفسه لتبادل الخبرات والأفكار.

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