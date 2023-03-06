إطلاق مبادرة «معاً ننمو» لتوعية الموردين باحتياجات السوق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة «معاً ننمو» تحت شعار «نمو وتحسين الكفاءات لدى الشركات المحلية في إمارة أبوظبي» التي تهدف إلى تعزيز وعي الموردين باحتياجات السوق، وتوعيتهم بالمعايير التي تؤهلهم للمشاركة في مشاريع المجموعة، وتوسيع فرص المشاركة بالعطاءات بالإضافة إلى تمكينهم من تلبية متطلبات العملاء بأفضل طريقة ممكنة والاستفادة من الاتجاهات الصاعدة، وتهدف إلى تعزيز فرص المشتريات للموردين المؤهلين وتأهيل غير المؤهلين في إمارة أبوظبي والمشاركة في المشاريع الكبرى التابعة لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية في الدولة والعالم، ما يشكل حافزاً لتطوير الأعمال التجارية وتنميتها في دولة الإمارات.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف مشتركة وهي، تعريف الشركات العاملة في إمارة أبوظبي بالمتطلبات التي تؤهلها للمشاركة في مشاريع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، وتحديد فرص التطور والنمو في القطاع الخاص، وتحقيق الاستفادة القصوى من سلسلة التوريد.

وقّع مذكرة التفاهم المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وفي إطار مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات والخطط المستقبلية، ما يوفر للشركات اطلاعاً مباشراً على متطلبات سلاسل التوريد في إمارة أبوظبي، ويعزز فرص نمو القطاع الخاص في الإمارة.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي كشفت عنها في فبراير والتي تركز على تمكين القطاع الخاص في الإمارة وتعزيز قدرته التنافسية، لجعل إمارة أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لممارسة الأعمال التجارية بحلول عام 2025. ومن خلال دورها الفعال في بناء العلاقات التجارية، تدعم الغرفة مبادرة «معاً ننمو» عبر تسهيل الروابط بين الشركات والموردين والكيانات الأخرى ذات الصلة، مما يمهد الطريق لشراكات استراتيجية تسهم في نمو الإمارة وازدهارها.

دفع عجلة النمو

وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «تُعد غرفة أبوظبي مساهماً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي وتطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة تماشياً مع أهداف رؤية قيادتنا الرشيدة. وانطلاقاً من دورها في تعزيز العلاقات التجارية، تلتزم غرفة أبوظبي بتوفير فرص التواصل الاستراتيجي لجميع أعضائها، وتمكينهم من الاستفادة من سبل جديدة لتعزيز نمو أعمالهم والإسهام بفاعلية في مسيرة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة. ويتجلى هدفنا الرئيسي في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية لممارسة الأعمال وسنواصل جهودنا لتحقيق هذا الهدف».

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «لطالما سعت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية على مدى السنوات إلى إطلاق مبادرات عالية التأثير تسهم في تعزيز أعمالنا التجارية ورفد اقتصاد إمارة أبوظبي وتصب في مصلحة مساهمينا. من خلال مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم مع غرفة أبوظبي، ستعمل المجموعة على تعزيز منظومة سلسلة التوريد الخاصة بها، ودعم جهود التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص في أبوظبي وزيادة القيمة التي تعود بالفائدة على مساهمي المجموعة».

نمو وازدهار

من جهته، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «يؤكد توقيع مذكرة التفاهم الرؤية التي نتشاركها في مجموعة الجرافات البحرية الوطنية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لضمان نمو وازدهار القطاع الخاص في العاصمة. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على فرص النمو المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المشاركة في مشاريعنا الحالية التي تتجاوز قيمتها 54 مليار درهم والاستفادة من المشاريع الإضافية المتوقعة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتزويدها بالأدوات اللازمة لمواكبة رحلة نمو المجموعة. وتجسد هذه الشراكة أيضاً جهودنا لدعم التنمية المستدامة، ودفع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير منظومة سلسلة توريد رائدة تحقق الاكتفاء الذاتي».

وأضاف: «يشكل التعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرصة مميزة للعمل يداً بيد مع الموردين الحاليين والمستقبليين، ودفع مسار التقدم المشترك وتحقيق نتائج أفضل لضمان استمرارية مسيرة نمو الدولة وازدهار المجتمعات التي نعمل بها».

تمهيد الطريق

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية والتي ستساعد على توسيع آفاق النمو وتعزيز التعاون البناء لكلا الطرفين، حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقية بالتزامن مع رؤيتنا الاستراتيجية في توسيع الشراكة مع المؤسسات المحلية والعالمية. كما ستعمل هذه الاتفاقية على تمهيد الطريق أمام أعضاء الغرفة من الشركات والمؤسسات المحلية في تمكين العلاقات التجارية والمساهمة في تحسين ودعم قطاعي التوريد والإنشاءات وتعزيز الخطط التوسعية بما يتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».

وأضاف: «كونها صوتاً للقطاع الخاص في أبوظبي، فإن الغرفة دائماً ما تسعى إلى دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو الشركات العاملة في القطاع الخاص. كما أننا حريصون على زيادة انخراط المؤسسات في مبادرة «معاً ننمو» والتي ستقدم للشركات فرصاً غير مسبوقة لتحفيز النمو وتوسيع عملياتهم إلى جانب المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني».

وخلال فعالية إطلاق مبادرة «معاً ننمو» في 16 مارس والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام، ستسلط مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الضوء على احتياجات سلسلة التوريد، والمعايير التي تتيح للموردين المشاركة في المشاريع المستقبلية وستشهد جلسات حوارية ومناقشات لتشجيع الحوار بين الموردين. وفي اليومين الثاني والثالث من المبادرة، سيفتح باب تسجيل الموردين بحضور ممثلين عن الغرفة والمجموعة للإجابة عن استفسارات الحضور.

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