«ڤوكو دبي» يفتح أبوابه في نخلة جميرا بدبي

أعلنت مجموعة آي إتش جي للفنادق والمنتجعات (IHG)، إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع الفنادق، والتي تدير ما يزيد على 6,000 فندق حول العالم، عن افتتاح فندق ڤوكو دبي النخلة – الفندق الشاطئي الجديد في جزيرة النخلة الراقية.

يقع فندق ڤوكو دبي النخلة على سواحل الشاطئ الغربي الجميل في جزيرة النخلة، ليتيح للضيوف إمكانية الوصول إلى ممشى الشاطئ مباشرة وعلى بعد خطوات فقط من مياه الخليج العربي الصافية. وبهذا يستمتع الضيوف بأشعة الشمس الدافئة ويمكنهم قضاء أجمل الأوقات على الشاطئ الخاص التابع للفندق.

ويعدّ المسبح على سطح الفندق وصالة Frenia ذات الطابع المتوسطي من أبرز ملامح الفندق الأنيق، حيث يتيح للضيوف عيش الحياة بأسلوب ڤوكو والاسترخاء والاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة. ومن المقرر افتتاح صالة Frenia أوائل شهر أبريل لتجعل من سطح الفندق وجهة مميزة لمشاهدة أروع مناظر الغروب وتناول المشروبات المنعشة على إطلالات خلابة للبحر وعلى عين دبي – أكبر عجلة ترفيهية دوارة في العالم.

يمكن لجميع الضيوف تناول كل ما يشتهونه من مأكولات في مطعم Maison Mathis الذي يقدم وجباته على مدار اليوم، والمستوحى من أفضل المطابخ الأوروبية مع تركيز خاص على الإرث العريق والثقافة الغنية للمطبخ البلجيكي.

وبوسع الضيوف المهتمين بالحفاظ على نظامهم اليومي للياقة استخدام مرافق مركز اللياقة الذي يفتح أبوابه على مدار الساعة، ويتميز بإضاءة طبيعية مبهجة. كما يستفيد المسافرون لغايات العمل من قاعات الاجتماعات التي تناسب عقد اللقاءات واجتماعات العمل في أجواء راقية.

يلتزم فندق ڤوكو دبي النخلة كذلك بالعمل من أجل المستقبل المستدام عبر الحرص على التقليل من أثره الكربوني، إذ يستخدم نظاماً مبتكراً ومستداماً للمياه ويستخدم أغطية الأسرّة المصنوعة من البلاستيك معاد التدوير وقطعاً خاصة بتقليل استخدام المياه عند الاستحمام – وجميعها مبادرات رائدة في قطاع الضيافة.

من الجدير بالذكر أن فنادق ڤوكو هي واحدة من 18 علامة متميزة تعمل تحت مظلة مجموعة آي إتش جي للفنادق والمنتجعات، وتركّز على تزويد الضيوف بتجربة فريدة وأنيقة تجمع بين إمكانات العلامة العالمية المرموقة وسحر الفنادق الصغيرة وأجوائها المريحة.

كما يسر فندق ڤوكو دبي النخلة الإعلان عن إطلاق عرض «A New Playground Is Here» بالتزامن مع الافتتاح، والذي يمنح الضيوف خياراً حصرياً لتوفير 30 % من كل الحجوزات الفندقية. وعند الإقامة مع أي من فنادق ومنتجعات IHG يحصل الضيوف على النقاط والمكافآت بفضل برنامج الولاء IHG One، فيما يحصل ضيوف فندق ڤوكو دبي النخلة من أعضاء برنامج المكافآت IHG One على خصم قدره 25 % في مطاعم ومقاهي الفندق.

