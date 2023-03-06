شراكة بين «آفاق الإسلامية للتمويل» و«رسملة» لتعزيز الاستثمار المستدام في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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عقدت آفاق الإسلامية للتمويل، اتفاقية شراكة مع «رسملة» لبحث الفرص المالية والاستثمارية الاستراتيجية بين الشركتين.

وتم توقيع عقد الشراكة في المقر الرئيسي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل في دبي، الإمارات من قبل هشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق وإريك سواتس، الرئيس التنفيذي لـ«رسملة». وحضر مراسم التوقيع كبار المسؤولين من كلتا الشركتين.

بموجب هذه المذكرة، ستتعاون الشركتان لتطوير منتجات وخدمات تمويلية تعزز الاستثمار المستدام والمبتكر في مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

وقال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: «يسعدنا التعاون مع رسملة للاستثمار لاستكشاف فرص جديدة في قطاع التمويل الإسلامي. هذا التعاون الاستراتيجي سيؤدي إلى تطوير حلول مالية مبتكرة ورائدة لعملائنا».

وأضاف هشام: تلتزم كل من آفاق الإسلامية للتمويل و«رسملة» بتقديم حلول مالية ترتكز بشكل رئيسي على العملاء. يمثل هذا التعاون الجهود المشتركة لتطوير نظام بيئي مالي مستدام وشامل يلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأفراد والشركات«.

من جانبه، قال إريك سواتس، الرئيس التنفيذي لـ»رسملة«:»نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع آفاق لتطوير حلول استثمارية مبتكرة في سوق الإمارات المالي. ستعد رسملة خطة استثمارية استراتيجية لجمع أكثر من مليار درهم من 100,000 مستثمر. تمثل هذه الشراكة فرصة كبيرة لنا للعمل معاً لدعم الابتكار وتوسيع أعمالنا في الإمارات. نتطلع إلى استكشاف سبل جديدة للنمو مع آفاق".

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