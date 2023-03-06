اقتصادية رأس الخيمة توعي موظفيها بمهارات إدارة الخلافات والصراعات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة «دورة مهارات إدارة الخلافات والصراعات» لقياداتها المؤسسية، إذ استهدفت الدورة تدريب المسؤولين على مهارات التعامل السليم مع الخلافات والصراعات المؤسسية وكيفية التعامل معها وإدارتها لصالح العمل على المستويات الثلاثة من رؤساء وزملاء ومرؤوسين.

وتناولت الدورة، التي قدمها الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة محاور عدة، منها منطلقات التعامل مع الخلاف، ومصادر الخلاف في أماكن العمل، وأساليب إدارة الخلاف، والتعامل مع الخلاف بين الرؤساء والزملاء والموظفين، وأكد د. الشايب أن حدوث خلافات والاختلاف بالآراء ووجهات النظر أمر لا مفر منه الحياة اليومية للأفراد، سواء على النطاق الشخصي أو المهني، لأن كل فرد يأتي من خلفية ثقافية وتعليمية وتجربة حياتية مختلفة ترتبط بنظام القيم الخاص به، والذي تشكل على مراحل حياته.

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