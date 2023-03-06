السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

المصدر: رويترز

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قال الصندوق السعودي للتنمية اليوم الاثنين إن المملكة وقعت اتفاقاً مع أنقرة لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلاله.

وقالت وكالة الأنباءالسعودية " واس" إنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقّع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم، في الجمهورية التركية، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لمصلحة البنك المركزي التركي.

ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي محافظ البنك المركزي التركي الدكتور شهاب كافجي أوغلو.

وأضافت الوكالة: تأتي هذه الوديعة؛ امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق.

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