"دبي التجاري العالمي" يستضيف غداً "معرض دبي الدولي للأخشاب"

المصدر: وام

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تنطلق غدًا "الثلاثاء" في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الـ 19 من "معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب" المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بالمنطقة، بمشاركة ما يزيد عن 400 عارض من أكثر من 60 دولة، وممثلين عن جهات حكومية.

ويشكل الحدث منصة دولية تجمع كبار الخبراء والمتخصصين والمنتجين والموردين والمصنعين وشركات الآلات والأدوات في مجال صناعة الأخشاب لعرض منتجاتهم وأحدث التقنيات المبتكرة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين المحليين والأجانب ودعم فرص التعاون المشترك بينهم وجذب الاستثمارات لتطوير القطاع.

يشارك في المعرض؛ الذي يختتم فعالياته يوم التاسع من الشهر الجاري نخبة من العارضين الجدد الذين يستعرضون أحدث الآلات المبتكرة والماكينات المتخصصة في مجال صناعة الأخشاب، منها مناشير الألواح، وأدوات الحف، والتقطيع وغيرها من مستلزمات الإنتاج، ما يساعد الصناع لمواكبة التطور في مجال الصناعة وتجويد المنتجات، إلى جانب استضافة المؤتمر الرئيسي واجتماعات B2B.

ويجمع المؤتمر الرئيسي نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاع، بهدف تبادل الآراء حول محاور عدة تشمل، الغابات المستدامة لإنتاج الأخشاب، إنتاج الأخشاب وتوزيعها بعد الجائحة، أحدث التطورات التكنولوجية وآلات الأخشاب، والرقمنة في صناعة الخشب،و الاتجاهات الرئيسية لإنتاج الأخشاب، والفرص والتحديات للتجارة الدولية، والتأثير اللوجستي للاستيراد والتصدير على توزيع منتجات الأخشاب.

فيما يشهد اليوم الثاني من المعرض الإعلان عن أسماء الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، والتي يتم تنظيمها على هامش المعرض بهدف تعزيز التميز والريادة لدى الشركات العاملة في قطاع الأخشاب ودعم التجارب الناجحة لهذه الجهات إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة، ويتم تصنيف الجوائز في فئتين رئيسيتين جوائز الشركات والجوائز الفردية.

وتتضمن جوائز الشركات جائزة المنتجات الخشبية المبتكرة، وجائزة تكنولوجيا النجارة المبتكرة ويتم منحها لمؤسسة أو شركة طورت منتجًا أو حلًا مبتكرًا في هذا المجال، بالإضافة إلى جائزة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للشركات.

وتشمل الجوائز الفردية جائزة المرأة المتميزة خلال العام والتي يتم منحها لسيدة حققت إنجازات بارزة في مجال الخشب وآلات النجارة، وجائزة رواد الأعمال الشباب، وجائزة أفضل تصميم.

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