مصنع بقيمة 200 مليون درهم في "دبي الصناعية" تماشياً مع أجندة الأمن الغذائي في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة "سيلفر لاين جيت"، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الحليب والمنتجات ذات الصلة في المنطقة، عن إنشاء مصنع متطور ومستودعات ومكاتب بمساحة 1.37 مليون قدم مربع في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ومبادرة "اصنع في الإمارات".

ومن المتوقع الانتهاء من تشييد مصنع "سيلفر لاين جيت" بقيمة استثمار 200 مليون درهم إماراتي في عام 2025. وبهذا تنضمّ "سيلفر لاين جيت" التي تمتلك مجموعة من العلامات التجارية الرائدة مثل "لانسي" و"جاردو" و"سيلفا" و"سما" و"زين" و"السهم"، إلى منظومة مدينة دبي الصناعية المتنامية من الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات التي تنتج المواد الغذائية وتصدّرها من إلى جميع أنحاء العالم. ويهدف هذا المصنع الجديد إلى تلبية احتياجات المنشآت التجارية والمستهلكين في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإفريقية وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن دعم عمليات توزيع منتجات المخابز بالجملة والمطاعم وشركات إنتاج المثلّجات والفنادق ومتعهّدي خدمات تقديم الطعام وغيرهم من المستخدمين على مستوى دولة الإمارات.

وبالنيابة عن مدينة دبي الصناعية، قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: " الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي أولوية استراتيجية ثابتة لدولة الإمارات. وفي ظلّ تزايد عدد الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في مجمعنا للأعمال، تضطلع مدينة دبي الصناعية بدور ريادي في دعم المساعي الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا الغذائية وتحقيق استدامة مواردها".

وأضاف: "يسرّنا أن نرحّب اليوم بانضمام مجموعة "سيلفر لاين جيت" إلى منظومتنا المتنامية من العملاء في مجال إنتاج وصناعة الأغذية والمشروبات، بما يضمن حصول المستهلكين على المنتجات الغذائية بشكل مستدام في المنطقة وما ورائها".

ومن جانبها، قالت السيدة شيرين سعيد، المدير العام لمجموعة "سيلفر لاين جيت": "تشهد أعمالنا اليوم نموّاً سريعاً يدفعه بشكل أساسي الطلب المتزايد على الحليب المجفّف والمنتجات ذات الصلة على مستوى المنطقة. وإننا نطمح من خلال إنشاء هذا المصنع إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات ذات الصلة وتسليمها في الوقت المطلوب. إذ توفّر مدينة دبي الصناعية البنية التحتية المجهّزة بالكامل لإنشاء مصنع ومركز خدمات لوجستية يتيح لنا تلبية احتياجات العديد من الأسواق الأخرى بفعالية عالية. وانطلاقاً من سعي إمارة دبي الدؤوب لتصبح الوجهة الصناعية الرائدة على مستوى المنطقة، يسعدنا أن تنطلق مجموعة "سيلفر لاين جيت" بهذه المرحلة الجديدة من النمو والتوسّع العالمي".

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن شركة "موردور إنتليجنس" للأبحاث، من المتوقّع أن ينمو سوق منتجات الألبان في الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7% بين عامي 2020 و2025. ويسهم التوجّه نحو البروتينات المستخرجة من مصل اللبن والاهتمام المتزايد بنمط الحياة الصحية القائم على اللياقة البدنية وممارسة الرياضة بانتظام والاستخدام المتزايد لحليب الأطفال المجفّف في ارتفاع الطلب على منتجات الألبان.

ويهدف المصنع الجديد التابع لمجموعة "سيلفر لاين جيت" إلى تلبية احتياجات هذا السوق المتنامي، باستخدام أحدث التقنيات والآلات والمعدات المتطوّرة لتوفير أكثر من 300 فرصة عمل جديدة. ويسهم موقع دبي الاستراتيجي وشبكة النقل المتكاملة في مدينة دبي الصناعية، التي تشمل النقل البري والبحري والجوي وقريباً بشبكة السكك الحديدية عن طريق محطة الشحن التابعة لشركة "الاتحاد للقطارات"، في تمكين مجموعة "سيلفر لاين جيت" من الوصول إلى كبرى الأسواق الرئيسية بسهولة مطلقة.

أجندة الأمن الغذائي

يُعزى نجاح دولة الإمارات في تعزيز قدراتها المرتبطة بصناعة الأغذية وتوزيعها على نطاق عالمي إلى استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي أعلنت عنها معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، للمرة الأولى في نوفمبر 2018.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي الصناعية هي من الجهات الرئيسية المساهمة في تنفيذ "مشروع 300 مليار"، وتسهم في تعزيز سلاسل توريد المنتجات الغذائية المحلية عبر استقطاب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات إلى دولة البنية التحتية المتكاملة للصناعات والأراضي الصناعية والمستودعات والمناطق المخصّصة لسكن العاملين والمساحات المفتوحة لدعم قطاع التصنيع والتوزيع بشكل متكامل. وتمكّن العملاء كذلك من الوصول إلى كبرى الأسواق الرئيسية بسهولة مطلقة عبر شبكتها الواسعة من خدمات النقل البري والبحري والجوي وقريباً بشبكة السكك الحديدية عن طريق محطة الشحن التابعة لشركة "الاتحاد للقطارات".

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم.

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