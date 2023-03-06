"بريسايت" تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق أبوظبي من خلال طرح عام أولي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، والشركة الدولية الرائدة في المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها في السوق الأولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت في 3 مارس 2023 على طلب الشركة لتنفيذ الطرح العام الأولي.

وتعتبر بريسايت شركة عامة محدودة الأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي، وتقدم الدعم للقطاع العام وللشركات التجارية من مختلف الأحجام عبر مساعدتها من خلال التحليلات الشاملة وتقنيات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والرؤى التحليلية في جميع القطاعات، الأمر الذي يؤدي إلى أثر إيجابي في مستوى أداء المؤسسات.

وتخدم حلول الشركة ثلاثة قطاعات رئيسية وتتميز الحلول بقدرات كبيرة على إحداث تأثير إيجابي يعزز الابتكار ويساند في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وهذه القطاعات هي قطاع الخدمات الحكومية العامة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الخدمات الرياضية.

كما تواصل بريسايت تسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية من خلال استخدام تحليلات البيانات المتقدمة للتنبؤ بالأثر البيئي لأعمال الشركات، واستخدام البنية التحتية بكفاءة، وإحداث طفرة في مخرجات التعليم.

وساهمت منصة بريسايت المسماة ’حاصل التحليلات التحويلية‘ (TAQ)، في تمكين الشركة من تحقيق تحول رقمي غير مسبوق لعملائها حول العالم، من خلال معالجة البيانات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بهدف توفير معلومات ورؤى تحليلية قابلة للتطبيق في القطاعات التي تعمل بها بريسايت.

كما تساعد المنصة العملاء على فهم أدائهم التاريخي بفعالية، وإنتاج توقعات أكثر دقة، واتخاذ قرارات مدروسة بما يعود بالفائدة على العملاء والجمهور العام.

وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقية استثمار استراتيجي مع الشركة العالمية القابضة والتي تلتزم بموجبها الأخيرة بالاستثمار في الطرح المزمع تنفيذه.

وتعزز اتفاقية الاستثمار الاستراتيجي ثقة الشركة العالمية القابضة بمسار نمو بريسايت كما تمهد الطريق لمزيد من التعاون وفرص النمو على مستوى المنطقة والعالم.

وحققت بريسايت منذ تأسيسها سجلاً استثنائياً في الدمج بين تحليلات البيانات الضخمة وخبرات الذكاء الاصطناعي لتقديم الحلول.

كما نجحت الشركة في تنفيذ العديد من المشاريع عالية التأثير وذات القيمة المضافة على الصعيدين التجاري والاجتماعي. وكان للشركة دور محوري في إدارة وباء كوفيد-19 في الدولة، وساهمت في تمكين الدولة من استقبال 24 مليون زائر بأمان خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

بدوره، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "يشكل إعلان اليوم علامة بارزة في مسيرة الشركة. وتتيح لنا نية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصة تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية بهدف تعزيز خبرتنا التشغيلية وإتاحة الفرصة لتحقيق المزيد من النمو وتوسعة خدماتنا لتشمل أسواقاً وقطاعات جديدة على المستوى الدولي. ولدينا خطط طموحة للاستفادة من النمو الجيد الذي حققناه وحجم الطلب القوي على منتجات وحلول الشركة".

وأضاف: "استطعنا أيضاً تحقيق أرباح قوية إضافة إلى أعلى هامش لصافي الأرباح بين الشركات الرائدة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والتي تقدم خدمات ومنتجات رقمية مماثلة. وتمتلك شركتنا فريقاً إدارياً يتمتع بخبرة طويلة في القطاع، إضافة إلى تدفقات إيرادات قابلة للتنبؤ بشكل كبير. وبفضل العقود التي التزمنا بها على المدى البعيد، فإن شركتنا جاهزة تماماً لتحقيق عوائد قوية للمساهمين وأصحاب المصلحة".

يشار إلى أن بريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وهي تدعم الشركات والحكومات في مشاريع التحول الرقمي على المستوى الوطني. وبفضل منصة TAQ التي تدعم 10 حلول رائدة وأكثر من 100 نموذج للذكاء الاصطناعي، تساعد بريسايت عملاءها وشركاءها على إحداث تأثيرات إيجابية على المجتمع عبر اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على المعلومات والرؤى التحليلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز