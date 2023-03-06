1000 علامة تجارية تستشرف فرص النمو عبر دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتم معرض دبي العالمي للقوارب 2023 فعالياته المميزة، أمس، في دبي هاربر، أكبر مرسى لليخوت الفاخرة في الشرق الأوسط، حيث قدم أفضل وأحدث التقنيات في القطاع البحري، ويُعد المعرض إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة بالقوارب في الأجندة العالمية، ويستقطب الكثير من العلامات التجارية المميزة وروّاد القطاع من جميع أنحاء العالم، للكشف عن أحدث المنتجات والتصاميم والتطورات التكنولوجية التي تسهم في تطور هذا القطاع.

ووفر المعرض منصة لروّاد القطاع العالميين لعرض أحدث ابتكاراتهم في السوق المحلية والإقليمية، بما يشمل حلول الشحن الذكية والتقنيات المستقلة والمواد المتطورة وغيرها.

وعرضت أكثر من 1000 علامة تجارية أحدث المنتجات البحرية المميزة لأكثر من 30 ألفاً من عشاق المحيطات والمتخصصين في القطاع، كما أتاح المعرض فرصة لمشاهدة تقنيات الجيل التالي المتكاملة وكيفية تطبيقها في القطاع البحري.

واختتمت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها بمعرض دبي العالمي للقوارب 2023، وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن السلطة البحرية تفتخر بتواجدها ضمن نحو ألف جهة مشاركة بمعرض دبي العالمي للقوارب في دورته الــ29 لهذا العام، مضيفاً أن مشاركة السلطة تأتي ضمن مساعيها نحو تنظيم القطاع البحري في مياه دبي وتقديم العديد من التسهيلات لتيسير الإجراءات المرتبطة بالأنشطة البحرية والرياضات المائية الترفيهية في مياه دبي.

وخلال أيام المعرض، زار سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، منصة سلطة دبي البحرية بجناح «حياة اليخوت الفاخرة» بالمعرض، حيث اطلع على محفظة المبادرات النوعية التي تستعرضها منصة السلطة وفي مقدمتها ابتكار طرق جديدة للقيام بالفحص الفني الإلزامي للوسيلة البحرية من خلال الفحص الفني الذاتي الآني (التفتيش الذكي) لتسهيل الإجراءات لصالح المتعاملين عند ترخيص أو تجديد ترخيص الوسيلة البحرية، علاوةً على تقديم التدريب النظري للحصول على رخصة قيادة وسيلة بحرية عن طريق الإنترنت.

كما وقعت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «اليوسف موتورز» لتسهيل إجراءات تقديم خدمات تسجيل الوسائل البحرية للمتعاملين.

وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بأن سلطة دبي البحرية حريصة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التوجهات الحكومية، ويسهّل الإجراءات على المتعاملين، واستطرد: «تسعى السلطة إلى تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي عن طريق تعزيز سبل التعاون بين جميع الجهات المعنية، وبدعم جميع الإمكانيات والآليات المطلوبة».

ابتكارات تكنولوجية

وتم عرض العديد من الابتكارات التكنولوجية المميزة في معرض التجهيزات واللوازم والخدمات، أكبر فعالية للتجهيزات البحرية في الشرق الأوسط، والذي يوفر منصة للمستهلكين والمشترين من جميع أنحاء العالم للحصول على المعدات البحرية الأساسية والتجهيزات المتخصصة الضرورية للحفاظ على سلامة القوارب. كما تقوم أكثر من 200 علامة تجارية من 51 دولة بتعزيز تجارب مستقبل الحياة البحرية في الوقت الحالي، بما يشمل «كامينز أرابيا» و«كوبهام» و«إلكوم» و«فينيكسا» و«جارمن» و«سي كيبر» و«سونتارا» وغيرها.وعرضت «كامينز أرابيا»، الشركة الرائدة في تصنيع المحركات ومولّدات الطاقة، نموذج خلية وقود الهيدروجين بقدرة 45 كيلو واط، والذي يمكن استخدامه لتوليد طاقة نظيفة للتطبيقات الثابتة والمتنقلة.

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