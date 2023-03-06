11.8 ملياراً مبيعات شقق دبي في فبراير

المصدر: دبي - بشار باغ

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شهد فبراير الماضي تسجيل 5882 صفقة بيع لشقق سكنية في دبي بقيمة بلغت 11.8 مليار درهم وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.

واستحوذت مبيعات الشقق على الخريطة على الحصة الكبرى من المبيعات، إذ تم تسجيل 3347 شقة بقيمة 7.9 مليارات درهم. وجاءت مرسى دبي أولاً بين باقي المناطق في قيمة المبيعات، فسجلت 155 صفقة بـ 854.7 مليوناً، تلتها جزيرة 2 (جميرا باي) بـ5 صفقات بـ 807.5 ملايين، وجاءت منطقة الخليج التجاري ثالثاً بـ 414 صفقة بـ 766.6 مليوناً، فيما حلت دبي كريك هاربور رابعاً بـ 644 مليوناً، ومنطقة الوصل خامساً مع 39 صفقة بـ 614 مليوناً، فيما سجلت قرية جميرا الدائرية أكبر عدد من الصفقات بـ 751 صفقة بـ 582.7 مليوناً.

وتم تسجيل 2545 صفقة بيع لشقق جاهزة بـ 3.9 مليارات، وجاءت منطقة دبي مارينا أولاً بقيمة المبيعات، إذ سجلت 280 صفقة بـ 524.9 مليوناً، تلتها نخلة جميرا 86 صفقة بـ 470.9 مليوناً، ومنطقة الخليج التجاري ثالثاً 225 صفقة بـ 331 مليوناً.

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