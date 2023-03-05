مشروع «منتجع خورفكان» يوفر مركزاً لمبيعاته في خورفكان

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن توفير مركز مبيعات جديد للراغبين في تملك وشراء الشقق والوحدات العقارية لمشروع «منتجع خورفكان»، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 05 مارس الجاري، ولغاية الجمعة 10 من الشهر نفسه، حيث سيكون فريق مبيعات المشروع في استقبال الجمهور في قاعة الدانة بفندق أوشيانيك خورفكان يومياً، من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وقال المهندس أحمد الأميري مدير عام شركة «أساس العقارية»: «حرصاً منا على تنويع قنوات التواصل المباشر مع عملائنا، وتسهيل وصولهم إلى مراكز مبيعات مشاريعنا التطويرية، وتوفير الجهد والوقت عليهم، فقد تقرر توفير موقع جديد لمبيعات مشروع منتجع خورفكان بقاعة الدانة في فندق أوشيانيك خورفكان، وعلى مدى 6 أيام، اعتباراً من الأحد المقبل، مع استمرار استقبال العملاء في مركز المبيعات بالمقر الرئيس لشركة أساس العقارية على شارع مليحة بمدينة الشارقة».

فريق

وأوضح الأميري أن مركز المبيعات، سيقوم بتوفير فريق عمل متكامل في قاعة الدانة بفندق أوشيانيك خورفكان، خلال فترة ساعات عمله، التي تمتد من الـ 10 صباحاً إلى الـ 10 مساءً، لتقديم كافة تفاصيل شقق منتجع خورفكان، لمرتادي المركز، والإجابة عن كافة استفساراتهم، كما سيوفر مركز المبيعات فرصة الاطلاع عن قرب على الشكل النهائي للمنتجع، وتصاميم الشقق وأحجامها وإطلالاتها الخلابة، من خلال مجسم المشروع والكتيب الترويجي للمنتجع.

وجهة

وأكد مدير عام شركة أساس العقارية، أن مشروع «منتجع خورفكان»، يتماشى مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، في تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية والتنموية بمدينة خورفكان، والتي حققت نقلة نوعية في مختلف القطاعات التنموية للمدينة، وجعلها وجهة رئيسة للتملك والإقامة والاستثمار والأعمال في القطاع العقاري على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، حيث يمثل المنتجع أحدث المشروعات العقارية التي تطورها شركة أساس العقارية، في موقع متميز بإطلالة خلابة على شاطئ مدينة خورفكان مباشرة، وبجانب فندق الأوشيانيك، ويغطي المشروع مساحة إجمالية تبلغ 330 ألف قدم مربعة، وبمساحة بناء إجمالية تصل إلى مليون و426 ألف قدم مربعة، لافتاً إلى أن المشروع ينفرد بكونه أول مشروع عقاري سكني وتجاري يطرح للتملك الحر لكافة الجنسيات بمدينة خورفكان، فضلاً عن تصميمه المعماري المبدع.

وأضاف: سيكون أمام الراغبين في الشراء والتملك من مواطني الإمارات والخليجيين والعرب، بالإضافة إلى الأجانب المقيمين في الدولة، فرص استثمارية تنافسية مع خيارات تملك وشراء واسعة وبمساحات متنوعة، حيث تبدأ أسعار البيع اعتباراً من 560 ألف درهم، مع فترة سداد تصل إلى 6 سنوات من المطور مباشرة، إضافة إلى حزمة تسهيلات تمويلية من مصرف الشارقة الإسلامي.

مخطط

وتابع: يشتمل المشروع على طابق سرداب وطابق أرضي وطابقين فوق مستوى الأرض لمواقف السيارات، و9 طوابق سكنية، تضم 573 شقة سكنية متنوعة ذات تشطيب فاخر ومساحات رحبة، وتبدأ من غرفة وصالة تصل إلى أربع غرف وصالة، إضافة إلى 19 محلاً تجارياً متعدد الاستخدامات، و723 موقفاً للسيارات مخصصة لملاك الشقق، ضمن مخطط متكامل من المرافق، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات، مؤكداً أنه سيتم تعزيز المشروع بمنظومة متكاملة من المرافق الترفيهية والخدمات الداعمة، بالإضافة إلى مسابح وصالات للرياضة واللياقة البدنية، ومنطقة للألعاب، وأماكن مخصصة للشوي.

ونوه الأميري بأنه تم البدء في مباشرة الأعمال الإنشائية للمشروع، بحيث يستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الأخير من عام 2025، معرباً عن سعادته بمستوى إقبال الجمهور حتى الآن على تملك وشراء الوحدات العقارية التي يضمها المشروع، منذ طرحها للبيع لأول مرة في مطلع يناير الماضي، الأمر الذي يشكل حافزاً مهماً لمواصلة الشركة في تطوير خدماتها، وإطلاق استثماراتها التنموية الطموحة في قطاع المشاريع السكنية الساحلية، وبالاستفادة من خلال تجاربها الناجحة وخبراتها الاستثنائية في الاستثمارات العقارية، وصولاً إلى ترسيخ مكانة «أساس»، باعتبارها ركيزة داعمة لمعالم ومستقبل النهضة العقارية الشاملة في دولة الإمارات.

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