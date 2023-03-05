سوق المرفأ بدبي يتوسع بافتتاحات متاجر الجملة

المصدر: دبي – البيان

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شهد سوق المرفأ في جزر ديرة بدبي، مقابل سوق الواجهة البحرية افتتاح متجر بسمي للبيع بالجملة، وهو أحد أكبر متاجر البيع بالجملة في المنطقة مع توفير حاجيات أكثر ملاءمة للعملاء، حيث يقدم عمليات الشراء اليومية بأسعار الجملة التنافسية للغاية للحصول على تجربة تسوق ثورية يومي.

وقال بي ام حارث المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة بسمي: «تقدم بسمي للبيع بالجملة تجربة تسوق ثورية يومية، حيث يمكن للمستهلك شراء جميع المنتجات على شكل مفرد، سواء بالجملة أم بالمفرق، لقد قمنا بتطوير نموذج أعمال هو الأول من نوعه في المنطقة، والذي يظهر على أنه «نموذج اقتصاد مشترك» ويلبي احتياجات كل عميل من خلال التناسق والمشاركة الاستباقية.

وتركز الأعمال الأساسية للمجموعة على العملاء التجاريين في المنطقة بدءاً من محلات السوبر ماركت والميني مارت والمخابز والفنادق والمطاعم، وصولاً إلى كبار تجار التجزئة والتجار. بمفهوم مميز، وتقدم مجموعة بسمي حلولاً قيمة للعديد من محلات السوبر ماركت والبقالة ومناولي السفن والمطاعم والفنادق وتجار الجملة وغيرها الكثير.

وأضاف: «نحن مزود حلول شامل لجميع الشركات في المنطقة التي تتطلب سلعاً استهلاكية، ونخدم أكثر من 7000 شركة في جميع أنحاء المنطقة على أساس يومي».

ويقدم النموذج سلسلة من حزم القيمة في جميع فئات السلع الاستهلاكية من خلال التعاون مع العلامات التجارية العالمية التي توفر ميزة سعرية كبيرة لكل مستهلك.

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