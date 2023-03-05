4.7 % نمواً متوقعاً لاقتصاد دبي في 2023

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقعت «فيتش سوليوشنز» أن تحقق دبي 4.7 %، نمواً اقتصادياً العام الجاري، وتوقعت أن يقود هذا النمو زيادة الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات خلال العام.

كما توقعت المؤسسة الأمريكية للدراسات الاقتصادية، في تقرير عن آفاق النمو الاستهلاكي في الإمارات 2023، أن يتواصل زخم النمو في اقتصاد الإمارة العام الجاري، بدعم تدفق السياحة، وتحسن القطاعات الأساسية والقطاع الخاص. وقالت إن حالة الزخم تتواصل في دبي، بعدما استفادت الإمارة من استضافة «إكسبو 2020 دبي» و«مونديال قطر».

حيث يستمر النشاط القوي في قطاع السياحة، إلى جانب احتفاظ قطاعي التمويل والعقارات بنشاطهما القوي، فضلاً عن التزايد المستمر في عدد سكان الإمارة، وجميعها عوامل كفيلة بالإبقاء على نمو اقتصادي محتفظ باتجاهه الأعلى من الاتجاه السائد.

وفي ما يخص الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات، توقعت «فيتش سوليوشنز» أن يبلغ 4.5 %، فيما توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة خلال العام الجاري 4.3 %، مشيرةً إلى أن نمو اقتصاد أبوظبي المتوقع في 2023، يبلغ 4 %، كما توقعت أن يبقى النشاط الاستثماري قوياً في الإمارة العام الجاري، في ظل أسعار النفط الآخذة في الارتفاع.

وتوقع التقرير نمو الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات في 2023 بنسبة 4 %، ليحتفظ بذلك بنفس معدل نموه الذي حققه عام 2022، وتوقع أيضاً ارتفاع الإنفاق الحقيقي على الاستهلاك من جانب العائلات في الإمارات العام الجاري، إلى 657.6 مليار درهم، من 609.9 مليارات في 2022.

وأضاف التقرير أن هذا المستوى المتوقع سيفوق مستوى الإنفاق الاستهلاكي في الدولة في 2019، وهو العام الذي سبق تفشي «كوفيد 19»، حيث بلغ الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات آنذاك 589.0 مليار درهم، ما يعني أن الإنفاق الاستهلاكي في الدولة، قد تعافى تماماً من تداعيات الجائحة.

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