«إنفست مونيتور»: مركز الشركات العائلية في دبي يحفّز نمو الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد موقع «إنفست مونيتور» أن مرسوم إنشاء مركز الشركات العائلية في دبي سيجعل دولة الإمارات عموماً أكثر جاذبية للمستثمرين من العالم، بما في ذلك هونغ كونغ، والتي تعد واحدة من الأقطاب الرئيسية لاجتذاب الاستثمارات العالمية.

وأوضح الموقع الشبكي البريطاني في تقرير أن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مطلع الشهر الماضي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل وميسر، لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الإمارات، وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية الشركات العائلية وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والمساهمة المجتمعية في الدولة.

وأضاف إن كلاً من المرسومين يعدان بمثابة تطور مهم آخر من شأنه أن يهيئ مشهد الشركات العائلية في الإمارات إلى تغيير إيجابي، موضحاً أن المرسومين إطار قانوني شامل لمكاتب الشركات العائلية في الإمارات.

ووصف «إنفست مونيتور» المرسومين بأنهما شديدي الأهمية في ظل الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركات العائلية في الإمارات، كونها تستأثر وحدها بما يصل إلى 90 % من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، كما تساهم بحوالي 76 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وعليه، فمن المتوقع، أن يساهم المرسومان بقوة في تحفيز اقتصاد الإمارات، عن طريق استقطاب المزيد من الاستثمارات المملوكة لعائلات إلى الدولة.

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