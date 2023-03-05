«تيليوس»: «دبي للقوارب» أفخم منصة عالمية في القطاع

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد كمالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيليوس العالمية» لتصنيع أجهزة المحاكاة أن «معرض دبي الدولي للقوارب» يُعد أفخم منصة عالمية متخصصة في عرض القوارب واليخوت ومستلزمات الصناعة البحرية عموماً، سواءً في ما يخص حجم المشاركة العالمية في هذا الحدث أو التقنيات المعروضة خلاله.

وأدلى كمالي بتصريحات صحفية على هامش مشاركته في «معرض دبي الدولي للقوارب، 2023» المنعقد حالياً.

وقال كمالي: «إذا قارنا «معرض دبي الدولي للقوارب» بغيره من المعارض العالمية، فسنجد أنه يتفوق في حجم المشاركة، وكذلك في حداثة وفخامة التقنيات المعروضة خلاله. لقد شاهد رواد دورة هذا العام من معرض دبي تقنيات مبهرة فائقة الحداثة في كافة المنتجات التي تدخل في الصناعة البحرية عموماً».

وأضاف كمالي: «لأن دبي اقترنت دوماً بكل ما هو جديد ومبهر وفخم، فكان من الطبيعي أن ينطبق ذلك على «معرض دبي الدولي للقوارب» الذي يعرض منتجات تتميز بطابعها بالفخامة والإبهار. وعليه، فكانت دورة هذا العام مُبهرة بالمعنى الحقيقي للكلمة».

وأكّد كمالي أن التنوع يُعد صفة أخرى لافتة في المعرض، وتحديداً في دورة هذا العام، إذ لم تقتصر المعروضات على المنتجات المتعلقة بالقطاع البحري فحسب، وإنما شملت أيضاً أجهزة المحاكاة.

وقال كمالي: «شملت المعروضات هذا العام أيضاً أجهزة المحاكاة الفاخرة للسباقات العالمية، والتي تتخصص «تيليوس العالمية» في إنتاجها، حيث لفتت أجهزتنا أنظار رواد المعرض، وأبرمنا 5 صفقات لبيع 5 أجهزة محاكاة للسباقات العالمية، منها 3 أجهزة لعملاء في المملكة العربية السعودية وجهاز لعميل من قطر وآخر من الهند».

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