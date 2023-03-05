راشد النعيمي: مكانة دبي مرموقة في عالم اليخوت

المصدر: دبي - وام

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زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، معرض «دبي العالمي للقوارب» 2023، الذي يعد الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال نمط الحياة البحرية.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال تجوله في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الخامس من شهر مارس الحالي، في الواجهة البحرية «دبي هاربر»، على القوارب واليخوت العالمية، حيث يجمع المعرض تحت مظلته 175 يختاً وقارباً من أشهر العلامات التجارية العالمية.

وأكد الشيخ راشد أن الإمارات تعد وجهة رئيسة للباحثين عن تحقيق أفضل النتائج في مختلف المجالات، ومن بينها عالم القوارب واليخوت، مشدداً على مكانة إمارة دبي الهامة على الخارطة العالمية لفعاليات هذا القطاع.

وقال: شهدنا إقبالاً كبيراً من كبرى الجهات المعنية بقطاع اليخوت والقوارب، وتوافداً من الزوار الذين جاؤوا للتعرف إلى عدد من اليخوت التي تظهر للمرة الأولى من خلال المعرض، ومنها اليخت الفاخر «برنسيس إكس 95».

وأعرب عن فخره بالمعارض التي تجمع العالم في بلاد التحفيز والتشجيع ودعم جميع القطاعات.

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