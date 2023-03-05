المصدر: رأس الخيمة – وام

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شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «سنريف لليخوت الشرق الأوسط» ومدينة رأس الخيمة الملاحية لتطوير منشأة جديدة لتصنيع اليخوت في رأس الخيمة، في خطوة مهمة تمثل فرصة تتيح لكلا الطرفين توظيف خبراتهما ومواردهما في تأسيس منشأة عالمية المستوى تكون بمثابة مركز للابتكار في المنطقة بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل.

ومن المقرر أن تقام المنشأة الجديدة على مساحة تبلغ 65,000 متر مربع، وسيتم تجهيزها بأحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع اليخوت الفاخرة مع الحرص في الوقت نفسه على مواكبة ومراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة.

وبموجب اتفاقية التعاون، التي حضر توقيعها عدد من صناع القرار والشخصيات المرموقة وخبراء القطاع، ستعمل «سنريف لليخوت» ومدينة رأس الخيمة الملاحية معاً على تطوير المنشأة التي ستشكل وحدة تصنيع متكاملة لليخوت؛ حيث ستتضمن ورشة حديثة للطلاء.

بالإضافة إلى ورش مخصصة لأعمال النجارة والتنجيد والفولاذ المقاوم للصدأ على أن يتم تجهيزها جميعاً بأحدث الآلات والتقنيات الروبوتية؛ علماً بأن أولى صالات التصنيع والتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC) قد شارفت على الانتهاء تقريباً.

ووقع اختيار «سنريف لليخوت» على رأس الخيمة نظراً لموقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين الغرب والشرق، فضلاً عن المزايا الاستثنائية التي تقدمها الإمارة، ودعمها لقطاع الملاحة البحرية، وكذلك سهولة الوصول منها إلى الأسواق العالمية الرئيسية، والبنية التحتية المتطورة للنقل.

شراكات استراتيجية

وقال الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي: نحرص في رأس الخيمة على تعزيز إمكاناتنا وقدراتنا في العديد من القطاعات الحيوية، لنواصل مسيرتنا ونهضتنا الاقتصادية المستدامة، مسترشدين برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأضاف: «الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية في نهج الإمارة الشامل لتطوير منظومة اقتصادية قوية ومستقرة ذات موارد متنوعة، لذا نتطلع إلى التعريف بالميزات الكبيرة التي تقدمها رأس الخيمة، وإلى استقطاب المزيد من الشركات العالمية التي تختار الإمارة مقراً لها للتوسع في الأسواق العالمية ولتحقيق المزيد من النمو والازدهار لعملياتها وأنشطتها التجارية».

وقال فرانسيس لاب، مؤسس ورئيس شركة «سنريف لليخوت»: «لم نكن لنجد موقعاً أفضل من إمارة رأس الخيمة لمواصلة رحلتنا في بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع اليخوت؛ إذ تتيح لنا الإمارة فرصة ثمينة للتوسع ضمن بيئة أعمال استثنائية بالفعل تجمع بين الموقع الاستراتيجي، واليد العاملة الماهرة، والرؤية الاستباقية المستشرفة للمستقبل».

تقنيات حديثة

وأضاف: «ستسهم اليخوت التي سيتم تصنيعها برأس الخيمة في تعزيز مستوى التزام القطاع والإيفاء بمسؤولياته تجاه الحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة لم يسبق استخدامها في هذا المجال، متوجهاً بالشكر إلى حكومة رأس الخيمة وإدارة مدينة رأس الخيمة الملاحية على دعمهما الكبير لتحقيق هذا الحلم، وأبدى تطلعه إلى بناء مستقبل أفضل لصناعة اليخوت في رأس الخيمة».

وتعد المنشأة الجديدة جزءاً مهماً من استراتيجية التوسع العالمية لشركة «سنريف لليخوت»، فبالإضافة إلى دورها بترسيخ حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط، ستسهم المنشأة في دعم وصول الشركة إلى الأسواق الآسيوية والأسترالية.

كما ستلعب المنشأة الجديدة في رأس الخيمة، إلى جانب مصنعي الشركة في بولندا، دوراً محورياً في تعزيز الانتشار العالمي لمجموعة يخوت «سنريف»، وستختص منشأة رأس الخيمة بتصنيع يخوت «55 أوبن سنريف باور» الهجينة بالإضافة إلى اليخوت الشراعية التي يتراوح طولها بين 50 - 70 قدماً.

وستتعاون «سنريف لليخوت» ومدينة رأس الخيمة الملاحية معاً على إرساء نموذج رائد في صناعة اليخوت الحديثة والمستدامة، حيث توفر المنشأة الجديدة حلولاً مبتكرة وتقنيات متطورة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.

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