منافسة قوية بين المنتجين في معرض دبي للقوارب

المصدر: دبي- البيان

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تشهد فعاليات «معرض دبي الدولي للقوارب 2023» منافسة قوية بين كبرى الشركات المنتجة لليخوت والقوارب، كون الدورة الحالية هي الأكبر من نوعها في تاريخ «معرض دبي الدولي للقوارب»، مع مشاركة أكثر من 1000 من أهم الأسماء والعلامات التجارية في القطاع البحري لاستعراض أحدث ابتكاراتها.

وشهدت دورة هذا العام من المعرض الكشف عن قوارب ويخوت جديدة لمجموعة كبيرة من أهم علامات اليخوت حول العالم، بما فيها «بينيتو»، و«بيهن مار لليخوت»، «دي أنتونيو»، «فيريتي»، «جلف كرافت»، «لاغون»، «أوشن إندبندنس»، «ريفا»، «سان لورينزو»، «سايلنت لليخوت»، «سان ريف»، و«سان سيكر جلف».

وعلاوة على ذلك، شهدت دورة هذا العام أيضاً كشف النقاب عن يخت «سورينغ» من «أوشن إندبندنس»، الأضخم من نوعه من حيث الطول (68 متراً) وبسعر 350 مليون درهم.

«جلف كرافت»

وكشفت علامة «جلف كرافت» الإماراتية عن يختها المرتقب «ماجيستي 111»، والإضافة الجديدة والمفاجئة لمحفظتها «نوماد 101». ووصفت عبير الشعالي، نائب العضو المنتدب لشركة «جلف كرافت»، معرض دبي العالمي للقوارب بـ «الاستثنائي».

وقالت: «نشهد إقبالاً واسعاً من الحضور، الذين يَزورُنا بعضهم للمرة الأولى، الأمر الذي يعزز من شُعْلَة نشاطنا. ونحن سعداء جداً بنجاح بيع اليختين اللذين جلبناهما إلى المعرض، ولدينا العديد من العروض الجادة التي تنتظر استكمال عمليات الشراء. وأنا متفائلة بأننا لن نختتم مشاركتنا في المعرض قبل بيع ثلاثة أو أربعة يخوت على الأقل».

«سايلنت لليخوت»

وأشادت علامة «سايلنت لليخوت»، أول شركة مصنعة لليخوت تجوب المحيطات باستخدام ألواح الطاقة الشمسية، بنجاح الحدث، حيث قال أحمد الموسوي، المدير العام للشركة: «لمسنا انبهار الجميع بمنتجنا لأنه أول يخت كهربائي في العالم، ولا يعرف الكثيرون بأنّ هذا النوع من المنتجات موجود أصلاً ومتوفر بالفعل.

نمتلك 16 يختاً تجوب البحار والمحيطات حول العالم، كما نعمل على بناء 26 يختاً جديداً. سعداء بكوننا مَحَل فخر الكثيرين عبر جلب هذا المنتج إلى المنطقة، ولدينا العديد من العملاء المهتمين الذين يعتزمون زيارة مقرنا في مايوركا».

«أزيموت الإيطالية»

وعادت «أزيموت الإيطالية» إلى معرض دبي العالمي للقوارب هذا العام لعرض قوارب مثل «جلف بريميير فلاي 68»، و«ذا فلاي 53»، وغيرها من القوارب الأكثر حجماً مثل «إس 10» و«غراندي 27 إم». وقال إنريكو شياوسا، رئيس وحدة المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أزيموت»:

«أصبح معرض دبي العالمي للقوارب من المواعيد الثابتة على أجندتنا. نجحنا في تطوير شبكة قوية وواسعة من نقاط الخدمة الاحترافية وعالية الكفاءة، بما يضمن تزويد مالكي يخوتنا بمستويات استثنائية من الخدمة».

«سيغاريت للقوارب»

وسجلت علامة «سيغاريت للقوارب» ظهورها الأول في الفعالية، وذلك عن طريق شركة «بيهن مار لليخوت»، الجهة الاستشارية والوكيل الرسمي لقوارب «سيغاريت» في الشرق الأوسط، والتي عرضت أول قوارب «سيغاريت» فائقة الأداء في المنطقة. وتوقع تيم ترينكر، الرئيس التنفيذي لشركة «بيهن مار لليخوت»، بأنّ هذه الخطوة (ستغيّر من ملامح السوق على مدى الأسابيع والأشهر والأعوام المقبلة).

وقال: «سعداء بمشاركتنا في معرض دبي العالمي للقوارب. وأرى المزيد من فرص النمو المحتملة في المستقبل، كما أتوقع أن نبدأ استخدام كِلا جانبي مرسى السفن قريباً، مع تخصيص جهة لليخوت الفاخرة وأخرى لليخوت التي لا يتجاوز طولها الـ 34 أو 40 متراً».

«سان سيكر جلف»

ورحّبت شركة «بوش آند نوبل»، الموزع الرسمي لعلامة «سان سيكر جلف» في المنطقة، بالموقع الجديد للمعرض، علماً أنّها تستعرض عدة يخوت من طرازات «سان سيكر 74» و «سان سيكر 65». وفي هذا السياق، قال بريت نوبل، المؤسس المشارك لشركة «سان سيكر جلف»:

«كان المعرض رائعاً منذ انطلاقه. نشارك في بوش آند نوبل في معرض دبي العالمي للقوارب منذ عشرة أعوام وشهدنا ما مر به من تطور طوال هذه المدة، لا سيما منذ انتقاله إلى دبي هاربر. نرصد الكثير من الانطباعات ونستقبل الكثير من المشترين هذا العام قياساً بالدورات السابقة. وفي الحقيقة، حصلنا على ستة عروض جدية تقريباً في غضون 24 ساعة».

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