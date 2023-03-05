«واي كول»: 147 مليار درهم قيمة سوق البقالة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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رصدت شركة «واي كول» المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية وخدمات تطوير وتوزيع الأغذية نمواً مطرداً لسوق منتجات البقالة في الإمارات. وبحسب بيانات جمعتها الشركة، تقدر قيمة سوق منتجات البقالة في الدولة بنحو 40 مليار دولار (147 مليار درهم). وتوقعت الشركة أن تسجل هذه السوق في الإمارات نمواً إجمالياً مركباً بنسبة تقترب من 10 % خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026.

وقال فيغنيش كومار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «واي كول»: «إن فرص النمو تبدو واعدة للشركات المتخصصة في قطاع توزيع الأغذية في الإمارات، وذلك في ظل النمو المطرد لسوق منتجات البقالة في الدولة».

وأردف: «يستقطب قطاع خدمات تطوير وتوزيع الأغذية في الإمارات اهتماماً متزايداً من جانب الشركات الإقليمية، وكذلك العالمية للاستفادة من آفاق النمو الهائل لسوق منتجات البقالة وسوق السلع سريعة الدوران عموماً في الدولة، ويتضح ذلك جلياً من حجم المشاركة الهائل في أحدث دورات معرض «جلفود» الذي استضافته دبي الشهر الماضي».

وأضاف: «تنظر العديد من الشركات المتخصصة في قطاع السلع سريعة الدوران إلى الإمارات باعتبارها قاعدة انطلاق لها نحو التوسع الإقليمي، ومن ثم الانتشار العالمي». وتعد «واي كول» من أكبر الشركات الهندية وأسرعها نمواً في مجال التكنولوجيا الزراعية. ويقع مقرها الإقليمي بدبي.

وقال كومار: «يشكل مقرنا الإقليمي الرئيسي في دبي علامة فارقة نستهدف من خلالها تأسيس سلسلة توريد آمنة للأغذية من الهند إلى الإمارات».

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