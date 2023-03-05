«إينوك» تواصل التوسع وتعزز استثماراتها في 3 قطاعات

المصدر: دبي – بشار باغ

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كشف سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» عن أن المجموعة ستواصل تركيز جهودها واستثماراتها عبر قطاعات الاستكشاف والإنتاج، والنقل والتوزيع، والتكرير والمعالجة للمضي قدماً في تحقيق استراتيجيتها للعام 2023 والأعوام المقبلة، مشيراً إلى أنها تعتزم التوسع في عملياتها محلياً ودولياً.

وفي تصريحات لـ «البيان» أشار الفلاسي إلى أن «إينوك» ستعمل على تعزيز شبكتها من محطات الخدمة وزيادة حصتها السوقية من الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال وغيرها من المنتجات، مؤكداً أن العملاء يأتون دائماً في صميم أعمال المجموعة وعلى رأس أولوياتها أثناء تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع في مجال البيع بالتجزئة.

ولفت إلى أن «إينوك» ستركز على رفع الكفاءة وتنفيذ استراتيجيتها المعنية بالتحول الرقمي والابتكار، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات ككل، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وأضاف: بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) في عام 2023، سنواصل عرض أحدث التطورات التكنولوجية والمستدامة في أعمالنا المتكاملة من خلال محطة الخدمة المستقبلية.

وتعزيز الحوار مع الأطراف المعنية التي تشاركنا الأفكار والقيم ذاتها، وشركاء الأعمال المحتملين، والعملاء، وذلك في الوقت الذي نسعى فيه لمواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة مع الحد من آثار استخدامها على البيئة.

شريك مبتكر

وأردف الفلاسي، قائلاً: بينما نمضي قدماً في دعم مسيرة التنمية في الدولة وصولاً لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، سنواصل تعزيز دورنا كشريك مبتكر ومتكامل في مجال الطاقة لدولة الإمارات والمنطقة، بما يسهم في تقديم قيمة مستدامة وأداء رائد في القطاع.

وحول أبرز ما حققته المجموعة خلال العام الماضي قال الفلاسي: بدأنا عام 2022 بمواصلة الاهتمام والتركيز على شعار «إلهام من الطاقة»، وهو الموضوع الذي لاقى إقبالاً كبيراً لدى ما يزيد على مليون زائر استقبلناهم في جناحنا العصري ومتاجر «زووم» في إكسبو 2020 دبي.

واستمر التزامنا القوي تجاه الوطن والقطاع في طليعة أعمالنا وأنشطتنا، الأمر الذي تكرس بداية من تمثيل قطاع الطاقة ودولة الإمارات على الساحة العالمية.

وصولاً إلى استعراض السبل التي تتيح لنا تحقيق الاستدامة في محطات الخدمة، وهو ما تجلى بمحطة الخدمة المستقبلية. واليوم، أصبحت محطة الخدمة المستقبلية التابعة لمجموعة «إينوك» مفتوحة للجمهور في مدينة إكسبو دبي كجزء من إرث إكسبو الدائم والمستدام.

ولفت إلى أن «إينوك» استعرضت أيضاً خلال الحدث استثماراتها في تعزيز البنية التحتية للدولة تلبية لطلب عملائنا المتزايد من خلال وصول عدد محطات الخدمة التابعة لنا إلى أكثر من 180 محطة خدمة.

10 محطات

وأوضح الفلاسي أن «إينوك» حققت العام الماضي خططها الرامية لافتتاح 10 محطات «إي لينك» الجديدة المتنقلة التي تتميز بتصميمها المستقبلي الفريد، وتتيح لسائقي المركبات والعملاء الوصول لخدمات تعبئة الوقود بسهولة وسلاسة، تقع محطات «إي لينك» في مواقع استراتيجية لخدمة المجتمعات وتلبية احتياجاتها من الوقود.

مشيراً إلى أن افتتاح هذه المحطات يأتي كثمرة لالتزام «إينوك» بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها على أكمل وجه، حيث يمكنهم الآن العثور على محطات «إي لينك» في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة، مثل نخلة جميرا وميدان والأساطير السكنية (ليفنج ليجندز) والجادة.

وأشار إلى أن «إينوك» واصلت التزامها بدعم استراتيجية دبي ورؤيتها المستقبلية من خلال عدد من المشاريع مثل إكمال عمليات إنشاء خط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يربط مطار آل مكتوم الدولي، وافتتاح أول مركز استجابة للطوارئ، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «آي إتش آي» اليابانية للصناعات الثقيلة لدراسة إمكانية إنتاج الأمونيا الخضراء في دولة الإمارات.

وأضاف: «وفقاً لوحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست، فإنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 1.3 % في عام 2023.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل أقل من التوقعات لعام 2022 بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أننا في «إينوك» نعتزم توفير أفكار رائدة لقطاع الطاقة، بينما نواصل تطوير حلول مبتكرة لتوفير الطاقة بطرق أكثر استدامة، ما يتيح للأجيال القادمة أن تتمتع بإرث من أنظمة الطاقة القادرة على العمل بتناغم مع البيئة، وتوفر مزيداً من الأمن لإمدادات الطاقة».

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