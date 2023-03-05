«جمارك دبي» تحفّز المسافرين لتقديم أفكار مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي مبادرة إشراك المسافرين في عملية توليد الأفكار تحت شعار «فلنبتكر معاً»، وذلك لتحفيز المسافرين بالمشاركة الفاعلة في تقديم أفضل الأفكار والاقتراحات المبتكرة، وذلك من خلال مسح الرمز التعريفي الموجود على هدايا عينية تم توزيعها على المسافرين ضمن فعاليات الدائرة لشهر الابتكار لإتاحة الفرصة لهم لتقديم مقترحات وأفكار جديدة من أجل خدمات جمركية أفضل، حيث الفوز بجوائز قيمة.

شارك في الاستبيان ما يقارب 1100 مسافر قادم إلى الدولة عبر مباني مطار دبي الدولي، حيث سيتم مراجعة الأفكار المقدمة من قبل الإدارات المسؤولة عن الابتكار في الدائرة، وكلما كانت الفكرة أكثر ابتكاراً زادت من فرصة الفوز بالجائزة المقدرة بـ1000 دولار.

وقدم أحد المسافرين فكرة ماكينة لطباعة الشهادة الجمركية من خلال مسح للهوية الإماراتية أو بطاقة المندوب الجمركي حتى لا يتسنى لأي شخص طباعة الشهادة الجمركية، سواء كانت لشركة أم لأشخاص دون وجه حق، وذلك لتجنب حدوث أخطاء.

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