مطالبات بحشد الاستثمارات لمواجهة التغير المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

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ناقش عدد من المتحدثين من دول مختلفة في جلسة حوارية عنوانها «فرص النمو لاقتصاد منخفض الكربون» ضمن اللقاءات الحوارية في مؤتمر إنفستوبيا، التنويع والابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، من أجل مناخ أكثر صحة حيث حذر خبراء ومتخصصون من تباطؤ التحول إلى الحياد المناخي بسبب الأسواق الناشئة سريعة النمو مما يتطلب حشد المزيد من الاستثمارات لمواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتولت لييف موستري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «يوروكلير» إدارة هذه الجلسة، وشارك فيها سانجيف غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف جي ألاينس، حيث تناول مسألة تباطؤ التحول إلى الحياد المناخي التام بسبب الأسواق الناشئة سريعة النمو.

ويعد التحدي المتمثل في تحقيق هذه الغاية بحلول العام 2050 أحد الموضوعات المهمة جداً التي ستناقش في مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي سينعقد في الإمارات.

وتحدث المشاركون عن التحدّي الرئيسي في التوصل إلى طرق لتنظيف عمليات الإنتاج في عدد من الصناعات، مثل الفولاذ والألمنيوم، مشيرين إلى أنه يتم حالياً ضخ الكثير من الاستثمارات في وقود الهيدروجين، لاسيما في قطاع البناء.

وفي مداخلتها خلال الجلسة، أبرزت ليف موستري أن شركتها «يوروكلير» تعد بمثابة بنية تحتية لسوق مالي تبلغ قيمته 36 تريليوناً من الأوراق المالية في الدفاتر والمعاملات السنوية التي يزيد حجمها عن كوادريليون يورو، الأمر الذي يربط الأشخاص والشركات التي تحتاج إلى تمويل مع مستثمرين دوليين، وبذلك يمكنهم تسريع الاستثمار الأجنبي المباشر بتكلفة أرخص وتوفير بيانات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لصناديق الاستثمار لدعم الاستثمارات في تلك المجالات.

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