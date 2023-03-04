يخوت العالم الفاخرة تستعرض أحدث ابتكاراتها في دبي

المصدر: وام

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استعرضت مجموعة كبيرة من أهم علامات اليخوت حول العالم، أحدث قواربها وأكثرها فخامة، خلال فعاليات الدورة الـ 29 من معرض دبي العالمي للقوارب 2023 ، الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال نمط الحياة البحرية، والتي تستضيفه الواجهة البحرية "دبي هاربر" حتى الخامس من شهر مارس الجاري.

وتستقطب الدورة الحالية من المعرض أعداداً كبيرة من المشترين من مختلف أنحاء العالم، مع مشاركة أكثر من 1,000 من أهم العلامات التجارية في القطاع البحري لاستعراض أحدث ابتكاراتها في ظل ما تشهده المنطقة من طلب عال على اليخوت الفاخرة.

وكشفت مجموعة كبيرة من أهم علامات اليخوت حول العالم، بما فيها "بينيتو"، و "بيهن مار لليخوت"، و "دي أنتونيو"، و "فيريتي"، و"جلف كرافت"، و "لاغون"، و "أوشن إندبندنس"، و "ريفا"، و "سان لورينزو"، و "سايلنت لليخوت"، و "سان ريف"، و "سان سيكر جلف"، عن أحدث قواربها وأكثرها ابتكاراً إلى جانب يخت "سورينغ" من "أوشن إندبندنس"، الأضخم من نوعه من حيث الطول 68 متراً وتبلغ قيمته 350 مليون درهم.

من جانبها، كشفت علامة جلف كرافت الإماراتية عن يختها المرتقب "ماجيستي 111"، والإضافة الجديدة لمحفظتها “نوماد 101”.

وقالت عبير الشعالي نائب العضو المنتدب للشركة إن معرض دبي العالمي للقوارب يشهد إقبالاً واسعاً من الحضور، لمتابعة عروض اليخوت الحديثة.

بدوره أشار أحمد الموسوي، المدير العام لشركة "سايلنت لليخوت"، أول شركة مصنعة لليخوت تجوب المحيطات باستخدام ألواح الطاقة الشمسية، إلى عرض أول يخت كهربائي في العالم، ضمن مجموعة تضم 16 يختاً تجوب البحار والمحيطات حول العالم موضحا ، منوها إلى العمل على بناء 26 يختاً جديداً.

وعرضت "أزيموت الإيطالية" هذا العام قوارب "جلف بريميير فلاي 68"، و "ذا فلاي 53"، وغيرها من القوارب الأكثر حجماً مثل "إس 10" و "غراندي 27 إم".

وأكد إنريكو شياوسا، رئيس وحدة المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أزيموت أهمية معرض دبي العالمي للقوارب في تطوير شبكة قوية وواسعة من نقاط الخدمة الاحترافية وعالية الكفاءة، بما يضمن تزويد مالكي أزيموت بمستويات استثنائية من الخدمة.

فيما سجلت علامة "سيغاريت للقوارب" ظهورها الأول في الفعالية، عن طريق شركة "بيهن مار لليخوت"، الجهة الاستشارية والوكيل الرسمي لقوارب "سيغاريت" في الشرق الأوسط، والتي عرضت أول قوارب "سيغاريت" فائقة الأداء في المنطقة.

ورحبت شركة "بوش آند نوبل"، الموزع الرسمي لعلامة "سان سيكر جلف" في المنطقة، بالموقع الجديد للمعرض، مستعرضة عدة يخوت من طرازات "سان سيكر 74" و "سان سيكر 65".

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