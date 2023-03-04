76 % من الموظفين يعتبرون البريد الإلكتروني آمناً إذا تضمن علامة مألوفة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير حالة التصيد الاحتيالي 2023 في نسخته التاسعة، الصادر عن شركة بروف بوينت، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والامتثال؛ أن 76 % من الموظفين يعتقدون أن البريد الإلكتروني آمن عندما يحتوي على علامة تجارية مألوفة؛ بينما أشار التقرير إلى أنه يظل انتحال هوية العلامة التجارية وتسوية البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) وبرامج الفدية من التكتيكات الشائعة لشن الهجمات السيبرانية؛ إلا أن قراصنة الإنترنت قد اعتمدوا أساليب هجوم أقل شيوعاً للتسلل للمنظمات العالمية.

وقال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى بروف بوينت: على الموظفين أن يدركوا أهمية دورهم في منع الهجمات التي تستهدف خرق البيانات، وأن المشكلة لا علاقة لها بتقنية المعلومات. ومع تطور نماذج العمل التقليدية، فقدت الطرق القديمة لحماية البيانات فعاليتها، وبات على المؤسسات التعاون مع موظفيها وتطوير معارفهم ومهاراتهم في تبني الحلول المتطورة لمنع فقدان البيانات والتصدي للمخاطر الداخلية لحماية نقاط النهاية ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات السحابية والشبكة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز