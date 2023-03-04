&e المؤسسات تتعاون مع مايكروسوفت لدعم مساعي الاستدامة لقطاع الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة &e، أمس، إتاحة خدمة «مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة»، المدعمة بأحدث تقنيات تحليل البيانات لتمكين الشركات من تحديد وتنفيذ خطط الاستدامة وتخفيض انبعاثات الكربون. وتتميز هذه الخدمة الجديدة بقدرتها على تحليل البيانات لمساعدة الشركات على اكتساب الرؤى الشاملة حول تأثير الانبعاثات الصادرة من أعمالها.

كما تؤدي هذه الخدمة إلى رصد مصادر تلك الانبعاثات، واختبار سبل تخفيضها وإدارتها وفقاً لأهدافهم المتعلقة بالاستدامة.وتمثل الاستدامة إحدى الركائز الرئيسية في هذه الشراكة الاستراتيجية متعددة السنوات بين &e المؤسسات ومايكروسوفت، إذ تركز &e المؤسسات على تسريع تنفيذ خدمات وحلول الاستدامة في الأسواق والمجتمعات التي تخدمها.

ركيزة أساسية

واختارت &e المؤسسات حلول مايكروسوفت السحابية للاستدامة كركيزة أساسية للخدمات التي ستوفرها في مجال الاستدامة، بالاعتماد على وظائفها المتقدمة وتميزها في مسائل الحوكمة البيئية والاجتماعية ومرونتها في الأداء.

كما يؤدي تكامل الحلول التي تقدمها &e المؤسسات إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة ومتخصّصة في الاستدامة، بالاعتماد على خدمات المدن الذكية واسعة النطاق، واستشارات الاستدامة البيئية، والحلول التي تركز على تحليل البيانات لإدارة خطط الاستدامة.

وتتيح &e المؤسسات استشارات الاستدامة البيئية لمساعدة الشركات على تحليل انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة بهم بشكل شامل في مختلف مراحل الأعمال، وتطوير استراتيجية للخدمات والحلول الرامية إلى تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهدافهم في الاستدامة.

وقال ألبيرتو أراكيو، الرئيس التنفيذي لـشركة e& enterprise iot and ai «نواصل التزامنا بالاستدامة والابتكار، تحديداً عبر خططنا لدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في الإمارات، إلى جانب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما يتماشى إطلاق الخدمة مع أهدافنا في الاستدامة التي تتوافق مع أهداف الاستدامة الخاصة بعملائنا. وسنعمل على تمكين الشركات والجهات الحكومية من رصد انبعاثات الكربون وإحداث تأثير إيجابي على البيئة».

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