«ألفا ظبي»: مواصلة الصفقات وزخم الأداء القوي في 2023

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، الالتزام في 2023 بمواصلة أنشطة الصفقات وزخم الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال العام الماضي، الذي كان تحولياً بامتياز.

وقال العامري: «تسهم قوتنا المالية ونمونا المتسارع في خلق قيمة مستدامة كبيرة تعزز موقعنا للعام القادم، حيث نواصل ترسيخ مكانتنا الريادية على المستوى الإقليمي كشركة استثمار قابضة ولاعب محوري في مجال الاستثمار والأعمال في دولة الإمارات».

وكانت شركة ألفا ظبي القابضة، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة الأسرع نمواً في الإمارات، والمدرجة في سوق أبوظبي حققت نتائج مالية استثنائية لعام 2022 مع تسجيلها صافي ربح قدره 10.6 مليارات درهم، بزيادة قدرها 104 % على أساس سنوي ارتفاعاً من 5.2 مليارات درهم العام السابق. وأضاف العامري : «نجحنا بتوسيع منصتنا وتعزيز حضورنا الجغرافي، مع تنفيذ العديد من الاستثمارات الاستراتيجية مثل الاستحواذ على حصة بمجموعة «ناموس جروب»، ما شكل نقطة انطلاق أعمالنا بقطاع أساليب الحياة».

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