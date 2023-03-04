19 مليار درهم مكاسب الأسهم في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي نحو 19 مليار درهم بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن توزيعات سخية لعام 2022، ما عزز العمليات الشرائية للمستثمرين الأجانب للأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والطاقة والاستثمار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.12 تريليونات درهم نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.13 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.54 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و593.36 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ارتفاعات

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 9.6 مليارات درهم موزعة بواقع 6.7 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.86 مليار درهم في سوق دبي. وجرى التداول على نحو 1.72 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 91 ألف صفقة.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع في سوق دبي أسهم «الرمز» 9 %، وإعمار العقارية 5.6 %، والخليج للملاحة 4.5 %، و«سالك» 3.66 % و«ديوا» 2 %، وفي أبوظبي زاد «ملتيبلاي» 4.9 % وأمريكانا للمطاعم 4.17 %، والدار العقارية 4 %، وأدنوك للحفر 3.26 %، والعالمية القابضة 1.27 %.

تداولات الجمعة

وعلى المستوى اليومي، نجح 38 سهماً مدرجاً في أسواق المال المحلية أمس، في الصعود واختتام تعاملات الأسبوع باللون الأخضر، منها 23 سهماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و15 سهماً في سوق دبي المالي.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات أمس أكثر من 1.25 مليار درهم، منها 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و167.56 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 197.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 13.5 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه مع ارتفاع مؤشر «فادكس 15» بـ0.39 % ليغلق عند 9906.71 نقاط.ودعم سوق أبوظبي ارتفاع أسهم بنك رأس الخيمة الوطني 5.15 % والجرافات البحرية 1.99 %، والعالمية القابضة 1.27 %، وألفا ظبي القابضة 0.09 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بسيولة 323.64 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً أكثر من 112.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة ناهزت 90.7 مليون درهم.

سوق دبي

وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى 3420.26 نقطة، وكان ضمن الأسهم الرابحة في السوق «اكتتاب القابضة» 5.7 % و«الأغذية المتحدة» 3.36 % و«أملاك» 2.32 % و«إعمار العقارية» 1.79 % و«أرامكس» 1.43 %.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 56.57 مليون درهم وأغلق عند 5.68 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 24.27 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً نحو 18.37 مليوناً.

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