2.37 درهم سعر طرح سهم «أدنوك للغاز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أدنوك للغاز أمس عن سعر الطرح النهائي للأسهم المطروحة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) «المساهم البائع» في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام بنجاح.

السعر النهائي

وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 2.37 درهم للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية في وقت قبول الإدراج لشركة أدنوك للغاز تبلغ حوالي 50 مليار دولار (حوالي 182 مليار درهم). وكان النطاق السعري للاكتتاب العام تم تحديده سابقاً بين 2.25 و2.43 درهم للسهم، ما يعني أنه تم تسعير الطرح ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقاً فيما يتعلق بالطرح، وذلك بعد الإقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين المحليين والدوليين.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 2.5 مليار دولار (حوالي 9.1 مليارات درهم). ويؤكد هذا أنه، بعد قبول الإدراج، سيكون الاكتتاب العام لأدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي، متجاوزاً الاكتتاب العام لشركة أخرى من شركات مجموعة أدنوك، وهي شركة بروج بي أل سي، والتي تم إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي 3 يونيو الماضي.

أوامر الاكتتاب

وحققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية تجاوزت 124 مليار دولار (مما يعادل أكثر من 450 مليار درهم من: (أ) المؤسسات المؤهلة في عدد من الدول.

بما في ذلك الإمارات «الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين»)؛ و(ب) المستثمرين الأفراد في الإمارات والذين يتضمنون موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني الدولة والمقيمين فيها «الطرح الخاص بالأفراد»؛ مما يعني أن مستوى الاكتتاب في المجمل تجاوز القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

طلب غبر مسبوق

وقال خالد الزعابي رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: «نحن سعداء بالطلب غير المسبوق الذي شهده طرح أدنوك للغاز من شريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات، وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

كما نفخر بالطلب القياسي الذي حققه هذا الاكتتاب العام نسبة للاكتتابات العامة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما جعل أدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي وأكبر طرح عام على مستوى العالم حتى الآن هذه السنة.

وأضاف: هذا الإدراج التاريخي هو للشركة الخامسة التي طرحت «أدنوك» حصة من أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات القليلة الماضية، ويؤكد الاهتمام الفريد من قبل شرائح المستثمرين جاذبية أصول «أدنوك» عالمية المستوى وقاعدة أصول الطاقة منخفضة الكربون التي تتمتع بها، ويساهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة استثمارية مفضلة لرأس المال العالمي».

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