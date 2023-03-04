الإمارات تستهدف جذب 550 ملياراً عبر «إنفستوبيا» حتى 2031

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أعلن معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الإمارات تستهدف جذب استثمارات بقيمة 550 مليار درهم عبر «إنفستوبيا» حتى عام 2031، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات خلال الدورة الحالية من «إنفستوبيا» تجاوز 368 مليون درهم (100 مليون دولار).

وأكد خلال مؤتمر صحافي في ختام فعاليات مؤتمر «إنفستوبيا» 2023 على أن هناك توجيهات واضحة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بوضع الأسس والسياسات الاقتصادية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال.

وقال وزير الاقتصاد إنه تم الاتفاق على 14 مشروعاً واتفاقية تعاون في مختلف المجالات، منها الاتفاق على تأسيس أول مصنع في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات الرصاص عبر تعاون إماراتي إيطالي. وكذلك هناك اتفاقيات في مجال صناعة المركبات والسيارات، لاستكشاف الفرص في الإمارات والسوق الخليجي.

35 جلسة

وأضاف أن مؤتمر «إنفستوبيا» شهد على مدار يومين تنظيم نحو 35 جلسة وطاولة مستديرة، شارك فيها أكثر من 100 متحدث، مشيراً إلى أن 75 % من المشاركين من القطاع الخاص. وأوضح أنه تم عقد 300 اجتماع من خلال «iconnections»، و60% من الاجتماعات كانت مع صناديق استثمار تدير أكثر من مليار دولار.

وقال: رغم أن صناديق التحوط شكلت 40% فقط من عدد المستثمرين المشاركين إلا أنها حصلت على 55% من الاجتماعات، لافتاً إلى التوسع خلال الدورات القادمة لانفستوبيا، في هذا النوع من الاجتماعات.

وأوضح أن الدورة القادمة «انفستوبيا 2024» من المقرر عقدها في 28 - 29 فبراير 2024 في أبوظبي التي تستضيف اجتماعات «MC13» خلال الفترة من 26 فبراير حتى 1 مارس.

وأكد وزير الاقتصاد أن الإمارات نجحت في مواجهة التحديات التي مرت بها العام الماضي كما نجحت في استقطاب الاستثمارات بوتيرة عالية، حيث تم تصنيف الإمارات باعتبارها رقم 17 عالمياً في استقطاب رؤوس الأموال. وتابع: نجحت الإمارات في تنفيذ 40 تشريعاً خلال الفترة الماضية.

مشيراً إلى أن العالم يتغير ولا بد أن تواكب التشريعات الإماراتية التطورات العالمية. وقال: مشاركتنا في «انفستوبيا» ساعدتنا في التعرف أكثر على التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وحول الشراكات والاتفاقيات التي تمت خلال المؤتمر، أكد أن هناك 14 مشروعاً واتفاقية تعاون في مختلف المجالات سواء في مجال الاستدامة البيئية، أو الرعاية الصحية، وكذلك في مجال «الفينتك» والخدمات المالية. كما تم الاتفاق على 6 شراكات جديدة لانفستوبيا مع كيانات اقتصادية كبيرة، وتوقيع 4 مذكرات تفاهم.

قوة التجارة العالمية

واختتمت جلسات الدورة الثانية من المؤتمر بعقد جلسة مهمة حول توظيف قوة التجارة العالمية للاستثمار والنمو، بمشاركة معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

حيث أشار خلالها إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارات واصلت تحقيق أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز 2 تريليون درهم، وسجلت نحو 2.3 تريليون درهم عام 2022 بنمو 17% مقارنة مع 2021.

وأكد أن الإمارات على الطريق الصحيح، والاقتصاد الإماراتي منفتح على العالم، مشيراً إلى توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال العام الماضي. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن عام 2023 سيكون أفضل بإذن الله باستكمال توقيع الاتفاقيات الثنائية، وسيجني الاقتصاد الوطني ما زرعناه خلال السنوات الأخيرة.

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