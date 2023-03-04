هلال المري: «العملات المشفرة» واحد من قطاعات متعددة تستكشفها دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مؤتمر إنفستوبيا السنوي 2023، جلسة عمل بعنوان «أجندة دبي الاقتصادية (D33): اقتصاد جديد»، تحدث فيها هلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وكانت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي كشفت عن رؤيتها الاستراتيجية للعقد المقبل، المعروفة باسم «أجندة دبي الاقتصادية (D33)». وفي مداخلته خلال المشاركة في المؤتمر، أوضح المري الرؤية التي ترتكز على مختلف المبادرات والاستراتيجيات لخلق مسار واضح للمستقبل.

وتناول المري خلال المؤتمر خطط الاكتتابات العامة الأولية في دبي للعام 2023، مشيراً إلى وجود تحول إقليمي نحو التفكير في الاكتتابات الأولية. وشدد على أهمية توظيف الحوكمة وأن تكون في مكانها الصحيح لتعزيز الثقة في السوق، لاسيما وأن الإمارات تمتلك القدرات المناسبة التي تساعدها على الصمود أمام ضغوط التضخم والركود.

شراكات

وشدد المري على الأهمية الكبيرة لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في المجالات الرئيسية، مثل المواهب والبيئة والاجتماعية والحوكمة، يضاف إلى ذلك القطاعات المهمة الأخرى، مثل التمويل والتكنولوجيا والتصنيع. وفي جوابه على سؤال عن أهمية العملات الرقمية في الاستراتيجية، أكد المري أن العملات المشفرة والعملات الرقمية ليست سوى واحد من قطاعات جديدة متعددة تستكشفها دبي.

وأضاف أن تقنيات الويب 3.0 والبلوك تشين، تحمل تأثيرات كبيرة لا يستهان بها على المؤسسات المالية والخدمات اللوجستية والقطاعات الأخرى.

وتطرق المري أيضاً إلى تأثير اللوائح والقوانين، مشيراً إلى أن اللوائح المناسبة يمكن أن تسرع النمو في الصناعات. وأشار إلى أن القانون الأخير الذي صدر فبراير الماضي أعطى المزيد من الثقة تجاه الإطار التنظيمي. وتم تصميم الرؤية الاستراتيجية (D33) لإنشاء خريطة طريق واضحة المعالم لنمو دبي وتطورها في المستقبل.

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