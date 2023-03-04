عمر العلماء: الإمارات توفر الفرص لكل من يريد نشر التجارب الأولية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مؤتمر إنفستوبيا السنوي 2023، جلسة عمل بعنوان «تحفيز الاقتصادات الجديدة»، حيث تحدث مجموعة من المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة الفكر من مختلف القطاعات، لمناقشة أحدث الاتجاهات والفرص في الاقتصاد الجديد الذي يشهد تطورات سريعة في المنطقة.

وشارك في الجلسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وفال مفتاخوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنيكس إنفستمنت»، وجين بوينتر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «سبيس بيرسبيكتيفز»، وكايل كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتا تكنولوجيز». وتولى إدارة الجلسة الدكتور نواه رافورد، المدير الإداري للاستشارات في شركة «إمير».

وأشار معاليه إلى أنه في الوقت الذي يمكن فيه تحقيق أتمتة عمليات الموانئ بسرعة، نجد أن السيارات ذاتية القيادة تتطلب مزيداً من الدراسة المتأنية للبنية التحتية، ورسم الخرائط واتجاهات القيادة. ويقوم نهج الإمارات على توفير الفرص لكل من يريد نشر التجارب الأولية، ومراجعة تأثير النموذج في ستة أشهر، ومن ثم اتخاذ قرار بالمتابعة أو التوقف.

وشارك كايل كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتا تكنولوجيز»، رؤيته للشحن الكهربائي والخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث سلط الضوء على استخدام الطائرات الكهربائية التي لا تنتج أي انبعاثات ضارة بالبيئة من عملياتها التشغيلية.

وعلى صعيد ذي صلة، أكد فال مفتاخوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زيرو آفيا» على الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يوفرها الهيدروجين كوقود نظيف للطيران، وخاصة للطائرات التجارية الكبيرة. وأضاف أن الهيدروجين يعتبر وقوداً سهل التركيب للطيران، ويتصف بالقدرة على الإسهام في إحداث تحول كبير في العقدين المقبلين.

وأشارت جين بوينتر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك والمدير التنفيذي لشركة «سبيس بيرسبكتيف»، إلى أن البنية التحتية اللازمة لسياحة الفضاء قد تشكل تحدياً، لكن توجد هناك فرصة كبيرة للنمو في هذا المجال خلال العقد المقبل.

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