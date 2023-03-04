«ويتروس» توسع مجموعة مكونات الطهاة

المصدر: (دبي - البيان)

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تُعـيد «ويتروس أند بارتنرز الإمارات» إطلاق وتوسيع مجموعتها المعروفة من مكونات الطهاة بإضافة أكثر من 40 منتجاً جديداً، بما في ذلك الإبداعات المحبوبة المستوحاة من «تيك توك»، لعشاق الطعام لاكتشافها وتجربتها والاستمتاع بها.

وتشمل المجموعة ملصقات تغليف برموز QR ترتبط بمعلومات ووصفات على شبكة الإنترنت لمساعدة المتسوقين على تحقيق أقصى استفادة من كل منتج. وتتضمن المجموعة معجون الكيمتشي، فتات الخبز الشرق الأوسطي، معجون عشبة الليمون، معجون باد تاي، صوص الترافل وفطر البورتشيني، صوص الفلفل والثوم، معجون الجبنة والفلفل الأسود. وقال تيم دالي، مطوّر منتجات «ويتروس»: تركز مجموعة مكونات الطهاة الجديدة على إطلاق العنان للإبداع والمغامرة في تحضير الأطباق في المطبخ.

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