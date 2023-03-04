هيلاري كلينتون تشارك في منتدى «ريزولف» بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي أمس عودة منتدى «ريزولف»، أبرز المؤتمرات الدولية في أبوظبي والمتخصصة في تسوية المنازعات، في دورته الثانية والتي ستقام في المركز المالي الدولي بأبوظبي بعد غدٍ (الاثنين) 6 مارس، بمشاركة أسماء بارزة من مجتمع تسوية المنازعات وقادة حكوميين وخبراء القطاع وأكاديميين، تماشياً مع الأجندة الوطنية الرامية إلى إيجاد منظومة شاملة وفعّالة لقطاع القضاء في الدولة والارتقاء بقدراته التنافسية في مجال اقتصاد المعرفة.

تأسيس المنتدى

وكانت محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز التحكيم في السوق قد أسسا منتدى «ريزولف» في إطار التزامهما واستراتيجيتهما طويلة الأجل لمعاجلة أبرز التحديات التي تواجه القطاع. ويرحب سوق أبوظبي العالمي في منتدى «ريزولف» هذا العام بهيلاري رودهام كلينتون، المرشحة الرئاسية ووزيرة الخارجية الأمريكية رقم 67، وعضو مجلس الشيوخ والسيدة الأولى والمحامية، والتي ستشارك خبرات حياتها المهنية في مجال القانون ورؤيتها للمستقبل.

مشاركون

ويشارك في المنتدى «ريزولف» خبراء من بينهم ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي، الذي سيقدم فقرة رئيسية لشرح رؤية القطاع حول أهمية دور تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما ستجمع جلسات المنتدى متحدثين بارزين، من بينهم ميراي زكي، المدير العام في جلف كابيتال، وعمير الله، مدير الاستدامة والتنمية الدولية في «بي دبليو سي»، وألكسندر شحادة، المدير العام في باينانس، وسورينا جسال، المستشار القانوني التجاري في &e، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.

وروبرت لوسلي، الرئيس الإقليمي لقانون المنازعات والتحقيقات الحكومية AME في بنك ستاندرد تشارترد، وريم القبيسي، رئيس قسم الاستدامة والتميز في الاتحاد للطيران، وإيرينا تيليشكو، المستشار القانوني العام في شركة الاتحاد للقطارات وغيرهم.

وقال أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يهدف منتدى «ريزولف» للعام 2023 إلى معالجة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً التي تواجه الحكومات والقطاعات اليوم، وبحث الأساليب التي يمكن للقانونيين من خلالها الاستفادة من الفرص لإحداث تأثيرات إيجابية من خلال الحلول الأكثر ابتكاراً وفعالية لحل المنازعات الناشئة عن تلك القضايا».

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