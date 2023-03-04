«شات جي بي تي» سلاح ذو حدين وتحذير من الاستخدام العشوائي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أكد خبراء ومتخصصون في المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي أن العالم يشهد سباقاً محموماً بين الدول الكبرى والقوى العظمى اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تلعب فيه الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) دوراً محورياً في تحديد بؤر الصراع العالمي.

ولفتوا إلى أن مصدر 90 % من إنتاج أشباه الموصلات هي دولة تايوان، وهذا أمر مثير للقلق، ذلك أن دولة واحدة في العالم تتحكم في مكون أساسي للأجهزة الإلكترونية والهواتف والسيارات وحتى الأسلحة النووية.

وأشاروا إلى أن تطبيق الدردشة المبتكر «شات جي بي تي» سلاح ذو حدين، ولاسيما أن انتشار التطبيق أصبح واسع النطاق في وقت محدود للغاية، محذرين من الاستخدام العشوائي، ومطالبين في الوقت نفسه بضرورة نشر الوعي بمخاطر استخدام التطبيقات المبتكرة بين عامة أفراد المجتمع.

ذكرى التأسيس

جاء ذلك ضمن الندوة الافتراضية الأولى التي انعقدت ضمن سلسلة ندوات «مجهر تريندز»، تحت عنوان: «التحديات المستقبلية للتقنيات العالمية: الذكاء الاصطناعي، وحروب الرقائق الإلكترونية»، وتزامناً مع احتفاء مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالذكرى الأولى لتأسيس مكتب دبي في أول مارس.

وشارك في الندوة - التي ناقشت في محوريها «الأثر المحتمل لروبوت الدردشة شات جي بي تي على سلوك الجماعات الإرهابية والتطرف، وبين عامة الناس»، و«المنافسة العالمية على الرقائق الإلكترونية» - كل من الدكتور جوسلين بيلانجر، الأستاذ المساعد في علم النفس، والأستاذ المساعد في الشبكة العالمية لعلم النفس بجامعة نيويورك أبوظبي.

والدكتور كريس ميلر، الأستاذ المشارك في التاريخ الدولي في كلية فليتشر بجامعة تافتس، ومؤلف كتاب: «حرب الرقائق.. صراع الهيمنة على التكنولوجيا الأخطر في العالم»، وأدارت النقاش في الندوة ريم الحوسني، اختصاصية استطلاعات الرأي في مركز «تريندز».

واستهل الندوة، علي آل علي، الباحث في «تريندز»، بإلقاء كلمة ترحيبية نيابة عن الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، قال فيها إن العالم أجمع عاش أزمة عميقة طوال السنوات الماضية، تمثلت في النقص الحاد في الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) التي باتت مسؤولة عن عمل كل شيء تقريباً، وهو ما أجّج صراعاً واسعاً حول الهيمنة على التكنولوجيا التي تعد الأخطر في العالم.

وقال آل علي إن المتخصصين يتساءلون، هل يمثل Chat GPT بداية عصر تقني جديد، أم أن هذا الزخم سيتلاشى عندما يبلغ المستخدمون الحدود القصوى للقدرات الحالية التي يتمتع بها روبوت الدردشة؟ مضيفاً إن الندوة تطرح إجابات وافية لهذه التساؤلات.

شات جي بي تي

بدوره، استعرض الدكتور جوسلين بيلانجر، الأثر المحتمل لروبوت الدردشة شات جي بي تي Chat GPT على سلوك الجماعات الإرهابية والتطرف، وبين عامة الناس، موضحاً أن هناك شكوكاً واقعية حول مدى مصداقية ودقة المعلومات التي يقدمها التطبيق للمستخدمين.

ونوه بأن تطبيق الدردشة أصبح قادراً على الإدلاء بمعلومات حول الترصد والتتبع، متسائلاً إلى أي حد يمكن أن يصل التطبيق؟ موضحاً أن التطبيق سلاح ذو حدين، ويتطلب ذلك من الجميع ضرورة نشر الوعي باستخدامه بين أفراد المجتمع.

حرب الرقائق

أما الدكتور كريس ميلر، فقد تطرق في حديثه إلى المنافسة العالمية والصراع المحتدم على الرقائق الإلكترونية، مبيناً أن الرقائق وأشباه الموصلات أصبحت تلعب دوراً كبيراً في صياغة مستقبل السياسات والاقتصادات العالمية.

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