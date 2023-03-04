«أوما» يعيد افتتاح أبوابه مع تجارب طعام مبتكرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن «أوما»، اللاونج وركن المشروبات الفاخر على سطح فندق برج العرب جميرا، إعادة افتتاح أبوابه مع تصميم جديد وقائمة مأكولات مبتكرة، مع مساحات جلوس بالهواء الطلق. ويشكل «أوما» مكاناً رائعاً للقاءات حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة تناول طعام هادئة عند الحجز في لاونج كابانا بريميوم. ويستوعب الكابانا 6 أشخاص.

ويوفر لاونج الغروب في «أوما» تجربة مشاهدة رائعة لاسيما عند الغروب، حيث يمكن الاستمتاع بمنطقة جلوس تتسع لـ 5 أشخاص. وتشكل منطقة الكوكتيل في «أوما» خياراً مثالياً للضيوف الراغبين بتجربة أشهى أصناف الكوكتيلات والمقبلات.

كما يمكن للضيوف حجز إحدى الطاولات التي تتسع لـ4 أشخاص. ويتيح «أوما» إمكانية استرداد المبالغ المدفوعة على مساحات الجلوس بشكل كامل على المأكولات والمشروبات، ما يتيح الفرصة لتجربة أشهى النكهات والأطباق.

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