77.6 مليار درهم حجم التداولات العقارية بأبوظبي في 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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حقق القطاع العقاري في أبوظبي نمواً في حجم التداولات العقارية لتصل إلى 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19,033 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها. وقد شهد سوق أبوظبي العقاري زيادة عالية في النمو وأداء قوياً خلال 2022 مقارنة بالعام 2021.

حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية بـ 8.5 %، كما زاد عدد المعاملات بـ 27.2 % خلال الفترة نفسها، ما يعكس مرونة الاقتصاد في الإمارة ، ويعزز الدور الرئيسي لقطاع العقارات في تنويع اقتصاد الدولة.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 9,010 صفقات بيع وشراء لعقارات بما قيمته 23.5 مليار درهم، و10,023 معاملة رهن عقاري بقيمة 54.1 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً بقيمة 4.2 مليارات درهم، تلتها جزيرة الريم بتداولات 3.4 مليارات درهم، وحلت جزيرة السعديات ثالثة بـ 3.1 مليارات. وفي سياق متصل، أعلنت دائرة البلديات والنقل عن أحدث المناطق الاستثمارية الجديدة وعددها 7 مناطق عقارية موزعة في إمارة أبوظبي لعام 2022. وتسمح هذه المناطق بتملك الأجانب للعقارات فيها، لتشكل بذلك إضافة نوعية تضاف إلى إجمالي المناطق الاستثمارية في الإمارة لتصل إلى 25 منطقة استثمارية عقارية بنهاية العام الماضي.

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