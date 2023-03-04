219 مليون درهم قيمة منازعات وساطة تلقتها غرفة تجارة دبي في 5 سنوات

المصدر: دبي – بشار باغ

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أكدت جهاد كاظم، نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي، أن الوساطة تعتبر من أكثر الطرق فعالية في تسوية المنازعات التجارية بشكل ودي، نظراً لاتسامها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية مع الحفاظ على الوقت والجهد والمال، بعيداً عن اللجوء إلى التقاضي والتحكيم وما يصاحبهما من تعقيدات وتكاليف قد تستغرق وقتاً طويلاً، بالإضافة إلى كون الوساطة فرصة مثالية تتيح لأطراف النزاع الحفاظ على العلاقات التجارية والتحكم الكامل بمجريات عملية الوساطة.

وكشفت كاظم في تصريحات لـ«البيان» أن قيمة منازعات الوساطة التي استقبلتها غرفة تجارة دبي خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 219 مليون درهم، مؤكدةً أن الوساطة تحفظ الحقوق وترسخ الشراكات التجارية، وتعكس وجود وعي متنامٍ لدى ممثلي بيئة الأعمال بأهمية الوساطة كأداة لتسوية المنازعات.

آلية

وأوضحت آلية عملية الوساطة حيث يقوم الوسيط الذي يتصف بالحياد والاستقلالية، بمساعدة أطراف النزاع على تحديد المسائل محل الخلاف بينهم والتواصل فيما بينهم لإيجاد خيارات تسوية ترضي الطرفين.

وبالتالي فالوسيط كطرف ثالث لا يكون له سلطة الفصل في النزاع وينحصر دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع أو جزء منه بمحض إرادتهم.

وأشارت إلى أن غرفة تجارة دبي، تلعب دوراً مهماً في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، حيث استقبلت الغرفة خلال السنوات الست الماضية نحو 2128 قضية وساطة لمنازعات تجارية متنوعة، وبمتوسط يبلغ نحو 355 قضية وساطة سنوياً، مشيرةً في هذا المجال إلى أن متوسط عدد الأيام لتسوية قضايا الوساطة أو إغلاقها يبلغ 56 يوم عمل، وهو رقم أقل من المعدل العالمي الذي يصل إلى 80 يوم عمل.

وأضافت أن الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية وتحسين آلية الوساطة المتبعة من أولويات الغرفة حيث تحرص على تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق التميز في خدمة العملاء، وحققت غرف دبي العام الماضي 97 % في إسعاد المتعاملين وهي أعلى نسبة تحققها الغرف مما يؤكد الالتزام بتقديم خدمات لا مثيل لها لمجتمع الأعمال.

وتقدم الوساطة الافتراضية أيضاً تجربة ملائمة ومريحة تتيح للأطراف المعنية التواصل الفعال أينما كانوا، ودون التأثير على جدول أعمالهم والتزاماتهم الأخرى.

وأشارت إلى أن هذا النهج في تطبيق الوساطة يعكس التزام الغرفة بدعم التحول للمجال الرقمي في خدماتها ومبادراتها بما يتماشى مع رؤية الإمارة بالتحول إلى أذكى مدن العالم. وأشارت إلى أن قطاعات البناء والتشييد والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والخدمات الغذائية استحوذت على النسبة الأكبر من النزاعات.

حسومات

وتوفر غرفة تجارة دبي حالياً حسومات على خدمة الوساطة للجهات المتنازعة للأعضاء وغير الأعضاء، حيث يمنح حسم 10 % على الرسوم عند تقديم طلبين إلى أربعة طلبات وساطة، بينما يمنح حسم بـ 20 % على الرسوم عند تقديم 5 طلبات فأكثر.

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