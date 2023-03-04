قمة العرب للطيران برأس الخيمة تناقش قضايا الاستدامة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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تشهد النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران التي يستضيفها مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بإمارة رأس الخيمة في الفترة ما بين 14 و16 مارس الجاري، نقاشات معمقة ومتخصصة في مواضيع الاستدامة والتغيرات الاقتصادية والعوامل الرئيسة التي تؤثر في مستقبل قطاع الطيران.

وتعقد القمة لمدة ثلاثة أيام تحت شعار «الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي»، بحضور عدد من رواد الفكر والابتكار والخبراء في قطاع الطيران، وتبحث سبل تحقيق الحياد الكربوني في السياحة والسفر، وتشهد مناقشات معمقة عن التحديات والفرص للقطاع الناتجة إلى جانب الابتكارات التقنية المتغيرة.

ويتحدث خلال الجلسات مجموعة مميزة من ممثلي الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في قطاعي الطيران والسفر، مسلطة الضوء على أفضل الممارسات ونماذج الأعمال المستدامة والتوجهات الإقليمية في مجالات الطيران والسياحة.

وتشمل قائمة أبرز المتحدثين، الملازم أول طيار سمو الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، شرطة دبي؛ راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ إيلين ديميتروف، وزير السياحة البلغاري، عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران؛ وعبدالوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي. وغيرهم. وسيتناول العديد من المتخصصين مواضيع عدة تشمل نمو وجهات السفر في منطقة الشرق الأوسط، وسيطرحون وجهات نظر متنوعة لتعزيز استدامة المطارات.

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