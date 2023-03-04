«إثراء ديرة» يطلق حملة «تسوق واربح» احتفالاً بيوم الأم

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مشروع إثراء ديرة، إطلاق حملة «تسوق واربح» احتفالاً بيوم الأم. وتمنح الحملة الترويجية المتسوقين فرصة لربح جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100000 درهم.

يقدم مشروع إثراء ديرة مجموعة خيارات متنوعة من المجوهرات لانتقاء ما يحلو لكم من الهدايا بمناسبة يوم الأم تقديراً لتفاني أمهاتنا وحبهم غير المشروط.

ويمكنكم الاستمتاع أيضاً بعروض الضيافة وتجربة المطاعم المميزة المتناثرة في مشروع إثراء ديرة.

ويحظى زوار مشروع إثراء ديرة، خلال الفترة بين 5 إلى 17 مارس، عند التسوق في أكثر من 500 منفذ للبيع و40 مطعماً ومقهى، بفرصة للتعبير عن حبهم لأمهاتهم وربح جوائز كبرى، عند التسوق بقيمة 50 درهماً كحد أدنى للدخول في السحب.

تتوزع جوائز يوم الأم على فئتين، الأولى «الجوائز الخاصة» فعند إنفاق 50 درهماً أو أكثر يمكن للمتسوقين ربح قسائم لتناول الطعام تصل قيمتها إلى 25.000 درهم.

أما فئة «الجوائز الحصرية»، فيمكن الحصول عليها عند التسوق بقيمة 1000 درهم أو أكثر، وتتضمن فرصة ربح قسائم مجوهرات ذهبية تصل قيمتها إلى 75.000 درهم.

ويضم المشروع شيرينا بلازا، عوشة بلازا، ون ديرة، شما بلازا، وموزة بلازا، وغيرها. يضم المشروع العديد من المحلات والمتاجر ويمنح العملاء تجربة تسوق مريحة وسلسة من خلال تخصيص مساحات واسعة لمواقف السيارات.

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