استعراض أحدث حلول الأمن السيبراني في «جيسيك 2023» بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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تستعرض شركة سيبكس القابضة؛ المزود لحلول وخدمات الأمن السيبراني، قدراتها في مجال الأمن السيبراني من خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك 2023)، الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري في الفترة من 14إلى 16 مارس الجاري.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بالمشاركة في فعالية متخصصة، الأمر الذي يوفر لها فرصة مميزة لعرض حلولها والتأكيد على التزامها برؤية الإمارات الرامية إلى أن تصبح اقتصاداً رقمياً رائداً، وواحدة من بين أهم الدول في العالم على صعيد الأمن السيبراني.

وقال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة: تأسست سيبكس القابضة كشركة محلية مقرها الإمارات رسمياً خلال معرض جيسيك العام الماضي، وعملت منذ ذلك الحين على تطوير إطار عمل يشمل المبادئ الأساسية الثلاثة للمرونة السيبرانية وهي، التقييم والحماية والتشغيل.

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