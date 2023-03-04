«دي بي ورلد» وحكومة أرض الصومال تفتتحان المنطقة الاقتصادية في ميناء بربرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي بي ورلد» وحكومة أرض الصومال افتتاحهما المنطقة الاقتصادية الجديدة في ميناء بربرة، التي ستسهم إلى جانب الميناء في تحول أرض الصومال إلى مركز تجاري رئيس في منطقة القرن الأفريقي. وتم إطلاق المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الاقتصادية في بربرة رسمياً من قبل موسى بيهي عبدي، رئيس جمهورية أرض الصومال، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، في احتفالية خاصة حضرها مئات الضيوف، من بينهم ممثلون عن «بريتش إنترناشونال إنفستمنت»؛ مؤسسة المملكة المتحدة للتمويل التنموي والاستثمار المؤثر، والشريك الاستثماري لـ «دي بي ورلد» في ميناء بربرة والمنطقة الاقتصادية.

لحظة تاريخية

وقال موسى عبدي: «إنها لحظة تاريخية أخرى لجمهورية أرض الصومال وشعبها، ومدعاة للفخر لنا جميعاً. فبعد تدشين محطة الحاويات في ميناء بربرة، نفتتح اليوم المنطقة الاقتصادية التي أصبحت جاهزة للتشغيل، وبهذا نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤيتنا في أن تصبح بربرة بوابة تجارية إقليمية متكاملة، ولتكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في البلاد، والذي سيتحقق عبر زيادة حركة التدفق التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل».

توسع

وقال سلطان بن سليم: «تشهد عناصر حركة التجارة العالمية تغييراً محسوساً، وهناك حاجة متنامية للمزيد من البنى التحتية التجارية، مثل المناطق الاقتصادية التي تضمن سهولة وسرعة الوصول إلى ممرات الشحن العالمية، مما يسهم في تقريب المسافة بين الشركات ومتعامليها، وتحسين الخدمات اللوجستية، وإتاحة الفرصة للتوسع في أسواق جديدة. ويعد تكامل ميناء بربرة مع المنطقة الاقتصادية الجديدة مثالاً رائعاً على ذلك، مما يعزز حضور بربرة كمنظومة تجارية عالمية المستوى، اليوم وفي المستقبل».

محطة حاويات

جاء افتتاح المنطقة عقب البدء بمرحلة التشغيل في محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة يونيو 2021. ويأتي تصميم المنطقة الاقتصادية في ميناء بربرة على غرار النموذج الناجح للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، حيث سيكون هناك تعاون متبادل بين المنطقتين.

إفكو

وكانت «دي بي ورلد» وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة «إفكو»، لتصنيع وتسويق المنتجات الغذائية وغير الغذائية، ومقرها الإمارات، بهدف تطوير مرفق لتعبئة زيوت الطعام بمساحة 300.000 قدم مربع في المنطقة الاقتصادية بميناء بربرة.

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