أبرز خبراء القطاع في ندوات فنية بمعرض الشرق الأوسط للطاقة بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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تشهد الندوات الفنية التي تقام على هامش معرض الشرق الأوسط للطاقة؛ الفعالية الأكثر شمولية على مستوى المنطقة في مجال الطاقة، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 7 و9 مارس الجاري، مشاركة أبرز خبراء القطاع لمناقشة أهمية التحول الرقمي وتخزين الطاقة في تحسين منظومة الطاقة على مستوى المنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال عزان محمد، مدير معارض الطاقة بشركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض: تركز عروض اليوم الأخير على تخزين الطاقة وتتناول مجموعة واسعة من تقنيات التخزين الفعال التي تم تطويرها خصيصاً لخدمة الشبكة الكهربائية بما يلبي الطلب اليومي على الطاقة، حيث تتنامى الحاجة إلى التطوير والتكيف والابتكار بالتزامن مع التغير المستمر في متطلبات الطاقة.

وتتناول النقاشات الحلول التي يتم اعتمادها في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك التطور في مجالات تخزين الطاقة الحرارية والبطاريات والهيدروجين والطاقة المائية والتخزين الميكانيكي.

وتعتبر الجلسات الفنية واحدة من فعاليات المعرض الرئيسية الثلاث، والتي تستقطب نحو 900 مزود عالمي من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال التحول في قطاع الطاقة.

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